Ballando con le Stelle, l’annuncio shock di Pasquale La Rocca e le lacrime di Milly Carlucci

Finale di Ballando con le Stelle 2024 al cardiopalma. Una finale che è stata caratterizzata da tante emozioni, verdetti inattesi – il terzo posto d Federica Nargi e Luca Favilla, dati fra i primi due classificati dai pronostici praticamente dalla prima puntata di questa edizione del talent show di Raiuno – e lacrime. Come quelle di Pasquale La Rocca: il ballerino si è commosso al termine dell’esibizione con Federica Pellegrini: “Questa sera sono molto emozionato”.

Lacrime anche da parte della padrona di casa. Milly Carlucci, pochi minuti prima del termine della finale durante i ringraziamenti si è commossa: “Per me che sognavo di fare questo da ragazzina è il sogno che si è esaudito. Non c’è sacrificio al mondo, questo è il mio sogno e sono felice di continuare ad essere qui” ha commentato sciogliendosi in un pianto emozionato e liberatorio la conduttrice. Che di ‘Ballando con le Stelle’ è il simbolo e l’anima da sempre.

Pasquale La Rocca: "Lascio Ballando con le Stelle"

Lacrime di gioia ed emozione, ma non solo. La finale del talent show andata in onda sabato 21 dicembre in prima serata su Raiuno è stata caratterizzata anche da un annuncio shock. Arrivato proprio dal maestro e ballerino Pasquale La Rocca: “Dopo tanti anni di esibizioni e di gare, questa potrebbe essere stata la mia ultima esibizione qui. Ci devo riflettere, ma potrebbe”.

Pasquale La Rocca è uno dei volti più noti e dei talenti più cristallini – basti pensare che in pochissime settimane ha condotto Federica Pellegrini a giocarsi la vittoria di Ballando con le Stelle – all’interno del programma. Ed è anche uno dei personaggi più amati dal pubblico. Lascerà davvero il talent show di Raiuno o ci ripenserà?