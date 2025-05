I meme sulla prima fumata del Conclave: dalla grigliata dei cardinali alla scaletta di Carlo Conti

Roma, 8 maggio 2025 - La tanto attesa - sia metaforicamente che letteralmente - prima fumata del conclave ieri sera si è rivelata nera. E mentre gli occhi erano puntati sul comignolo della Sistina i meme sono fioccati sulle diverse piattaforme social.

Si è giocato innanzitutto sui colori della fumata: bianca, nera e non solo. La pagina 'Sapore di mare' ha ricollegato l'evento papale ai ben più profani gender reveal party, dove spesso sono usati fumogeni per annunciare il sesso del nascituro. Ed ecco che dal comignolo della Sistiba esce un fumo azzurro: it's a boy!

Ma per i tifosi, la fumata si è colorata anche dei colori della propria squadra, e per svariati motivi. Non solo il nerazzurro dell'Inter, approdata pochi giorni fa nella finale di Champions League, ma anche il rossoblu del Bologna. La pagina 'Tifoso del Bologna' ha infatti condiviso un fotomontaggio che affianca alla fumata petroniana anche la foto dell'arcivescovo Matteo Zuppi, uno dei favoriti per il conclave.

La Gialappa's scherza invece sul comignolo stesso, ricordando una delle 'fisse' di chef Alessandro Borghese, che nella sua trasmissione '4 Ristoranti' va sempre a controllare la pulizia della cappa d'aspirazione nei locali concorrenti.

Ma l'ironia si è spinta oltre, fino a indagare le motivazioni del ritardo della fumata, arrivata ben due ore dopo. In molti hanno pensato che, all'interno della Sistina, i cardinali si siano dati a una grigliata per distendere i nervi... quindi forse il fumo non era nero per la mancata elezione, ma semplicemente il risultato delle griglie accese. Pessima notizia per chi segue il conclave: se ciò fosse vero, la prima votazione sarebbe solo oggi!

Ma chi scherza sul ritardo della fumata non ha potuto non pensare quasi automaticamente a colui che non l'avrebbe permesso in nessun caso: Carlo Conti. Per il 'Grande Flagello', i cardinali hanno deciso di chiamare lui per portare quel rigore sanremese tra i porporati.

La stessa pagina prova a dare anche un'altra spiegazione: forse a causare il ritardo potrebbe essere stato un malfunzionamento della stufa, magari sabotata. E chi potrebbe averla manomessa, se non Donald Trump? Forse proprio per temporeggiare e trovare il modo di farsi eleggere papa, carica a cui, pochi giorni fa, ha detto di ambire.