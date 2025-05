Daniele vince Amici 24: TrigNO trionfa nel Canto. Le proposte per Francesco e Alessia e i premi

Il ballerino Daniele vince Amici 24. Una vittoria tutto sommato abbastanza prevedibile, così come era prevedibile quello che si è verificato nella categoria Canto dove a vincere è stato TrigNO. Il premio della critica, ovvero 50mila euro in gettoni d’oro, è andato ad Antonia, quello delle radio è andato a TrigNO. Il riconoscimento di Oreo di 30mila euro in gettoni d’oro è andato ad Antonia. A tutti i finalisti va il premio Marlù di 7mila euro in gettoni d’oro.

Tante esibizioni, tante emozioni e nessuna polemica, finalmente, anche perché la finale di Amici è sempre una festa. Nella quale, altrettanto finalmente viste le numerose schermaglie durante l’intero anno, i professori non si punzecchiano tra loro e hanno il buongusto di non farlo con i concorrenti. Un’altra particolarità della finale rispetto alle altre puntate dell’anno, come ormai avviene a ogni edizione, è stato il televoto: è stato il pubblico a scegliere i nomi dei concorrenti alla finalissima e poi quelli dei vincitori del circuito Canto e del circuito Ballo.

La finale di Amici 24 si è aperta con il graditissimo ritorno di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. La cantautrice ha riportato in studio la ormai famosa coppa della vittoria del talent show di Maria De Filippi e ha cantto un medley insieme a Carl Brave. Altra ospite della serata è stata la campionessa di sci Federica Brignone.

Sarah Toscano torna ad Amici

Prima manche dedicata ai tre ballerini Francesco, Alessia e Daniele. I tre talenti si sono sfidati e solo due di loro sono riusciti ad arrivare alla finalissima di danza. A rompere il ghiaccio sul palco è stata Alessia, seguita da un energicissimo Daniele e dal travolgente Francesco. Ogni ballerino è stato protagonista di tre esibizioni. A qualificarsi alla finalissima sono stati Alessia e Daniele. A Francesco sono però stati proposti una borsa di studio da Complexion a New York, un contratto di due mesi da solista con Balletto del Sud, un contratto di lavoro da solista con il Ballet de Barcelona e un contratto da solista dal Teatro dell’Opera di Roma.

“Fai tutti i giri che vuoi e quando vuoi tornare a casa e ballare qui con noi lo fai. E’ stato un errore nostro non farti entrare nella scuola prima, lo correggiamo così” ha poi spiegato Maria De Filippi proprio a Francesco.

Elena D'Amario e Maria De Filippi alla finale di Amici 24

Seconda manche: canto contro canto e ballo contro ballo, ovvero Antonia contro TrigNO e Alessia opposta a Daniele. La ballerina è stata invitata alla serata finale di On Dance a Milano da Roberto Bolle. A Daniele sono stati offerti. un ruolo nel musical ‘West side story’ del Teatro dell’Opera di Roma e una borsa di studio alla Ailey School.

A vincere il circuito di Canto è stato TrigNO, che se la deve vedere con Daniele. Ovvero il vincitore della categoria di Ballo. Antonia entra a far parte della scuderia di Stefano Clessi. Ad Alessia è stato invece offerto un contratto da professionista proprio all’interno del corpo di ballo di Amici. E a vincere alla fine è proprio il ballerino Daniele.