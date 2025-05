Amici 24, vince Daniele: le pagelle della finale

Amici 24 si è concluso con la vittoria di Daniele nella classifica generale e nel circuito di Ballo e di TrigNO in quello di Canto. Ecco le pagelle della finale di Amici 2025.

Alessia: Potentissima. Non ci crederete, ma lei è una delle pochissime persone al mondo capaci di farmi quasi piacere - ho detto quasi, sia chiaro - lo stile latinoamericano. E scusate se è poco. La sua energia, la sua eleganza e la sua personalità sono evidenti. E conquistano. Proprio per questo motivo, Maria De Filippi le offre un contratto per entrare nel corpo di ballo di Amici da professionista.

I ballerini Alessia e Daniele alla finale di Amici 24

Daniele: Percorso. All’inizio non lo amavo particolarmente, lo ammetto. Poi però è migliorato, è stato protagonista di un vero cammino all’interno del talent show di Maria De Filippi e ha iniziato anche a riuscire a trasmettere emozioni al pubblico. Facendo capire che c’è tanto oltre il singolo gesto tecnico.

Francesco: Pazzescamente pazzeschissimo. Lo trovo adorabile da sempre e non soltanto per come balla, ma soprattutto perché ha il sorriso stampato in faccia. E questo è di per sè un messaggio potentissimo per chiunque lo veda esibirsi. Avrebbe meritato la vittoria, ma Francesco ha già chiaramente un posto nel mondo del professionismo. Anche perché il mondo della danza sa e in questo caso sa benissimo.

Il ballerino Francesco alla finale di Amici 24

Antonia: Adesso inizia il bello. All’interno di Amici, la sua è stata senza dubbio la voce più riconoscibile di questa edizione del talent show. Il suo talento e la sua presenza scenica non si discutono, quello che invece sarà interessante capire è quale sarà la sua collocazione all’interno di un mercato discografico che è sempre più saturo di aspiranti popstar. P. s. La sua versione di ‘Hallelujah’ è stata clamorosa.

I cantanti TrigNO e Antonia alla finale di Amici 24

TrigNO: Performer. La sua non è una voce eccelsa, ma il suo personaggio è riconoscibile e ha carattere sul palco. Ha compiuto un percorso di crescita che probabilmente in questa edizione di Amici non ha avuto eguali. E proprio questo gli va riconosciuto: la capacità di imparare dagli errori e di impegnarsi per crescere. TrigNO è cresciuto parecchio nel percorso all’interno del talent show di Canale 5. Ora deve dimostrare di saper portare avanti questo enorme lavoro ancora fuori.