Bambino Gallipoli, morto il piccolo Andrea: era caduto in piscina

Roma, 21 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta il bambino di 7 che ieri era stato soccorso nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Il piccolo è stato recuperato dopo essere rimasto in acqua privo di sensi, tanto che si temevano danni cerebrali dal momento che non rispondeva agli stimoli dei soccorritori. Ma l’epilogo è stato più tragico del previsto. Il bimbo è morto oggi, a meno di 24 oredal ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cittadino del Sacro Cuore. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e oggi si sono aggravate ulteriormente, fino a provocarne il decesso.

Intanto sull'accaduto la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati. Quando è stato recuperato, il bambino galleggiava in acqua privo di sensi e già in arresto cardiaco. I medici del 118, intervenuti sul posto, erano riusciti a riattivare il battito e questo inizialmente aveva riacceso la speranza che potesse farcela. Oggi l’epilogo che nessuno avrebbe voluto sentire.

Il bambino si trovava in vacanza a Gallipoli con la famiglia, originaria del Salento ma residente a La Spezia, in Liguria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo che non sapeva nuotare, non aveva indosso i braccioli quando è entrato in acqua ma nessuno lo avrebbe visto in difficoltà nè gli avrebbe sentito chiedere aiuto. Intanto gli inquirenti cercano di ricostruire le ultime ore di vita del bambino, operazione resa ancor più difficile dall’assenza di telecamere di sorveglianza nell’area adiacente alla piscina.