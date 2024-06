Temptation Island, anticipazioni prima puntata: prime tensioni fra le coppie

Cosa succede nella prima puntata di Temptation Island 2024? E' giunto finalmente il momento tanto atteso da milioni di appassionati di trash: la nuova edizione del reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è al via. Ecco alcune anticipazioni della prima puntata, in onda giovedì 27 giugno.

Perché è possibile avere anticipazioni? Il motivo è da ricercare nella natura di tutti i programmi di Maria De Filippi: anche Temptation Island è stato registrato. Le fughe di notizie, volute o indesiderate da parte della produzione che siano, sono quindi all'ordine del giorno.

Dove si svolge Temptation Island? La location è sempre la stessa da anni: l'Is Morus Relais di Pula, in Sardegna. Il programma ci terrà compagnia almeno per tutto il mese di luglio, probabilmente è prevista anche una puntata extra che mostrerà a conclusione del viaggio nei sentimenti se le coppie stanno ancora insieme oppure no.

Cosa succede nella prima puntata di Temptation Island 2024? Sono sette le coppie all’interno del programma: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e quella composta da Alessia e Lino.

Dopo la presentazione delle coppie di concorrenti, tocca ai tentatori e alle tentatrici. E qui già c'è un aspetto particolare: uno dei tentatori sarebbe il figlio di una ex corteggiatrice del trono Over di Uomini e Donne. Corsi e ricorsi storici, insomma. Le coppie vengono già messe a dura prova: "Adesso iniziano i problemi" esclama qualcuno fra i fidanzati.

Anche perché la scelta di tentatori e tentatrici da parte di fidanzati e fidanzate ha fatto decisamente discutere. Così come hanno creato tensioni i primi pinnettu e i primi video mostrati ai protagonisti del programma.