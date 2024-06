Temptation Island, prima puntata: quando va in onda e cosa succede

Due edizioni di Temptation Island nello stesso anno. Un sogno per gli amanti del trash fatto bene, una disdetta per chi questo genere televisivo non lo sopporta proprio. Il dato di fatto è che il reality show condotto da Filippo Bisciglia fa discutere. E dopo la conferma anche dell'edizione invernale, la prima nella storia del programma, che andrà in onda quest'anno, i telespettatori pensando all'imminente inizio di quella estiva.

Temptation Island 2024 inizia giovedì 27 giugno su Canale 5. La conduzione è affidata dalla Fascino di Maria De Filippi come ormai è tradizione a FIlippo Bisciglia.

Le coppie di concorrenti sono sette: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Gaia e Luca e Alessia e Lino.

Dopo le ultime segnalazioni - questa volta a cercare di mettersi in mostra è Matteo Diamante, noto per le sue partecipazioni a vari reality show - sulla coppia composta da Vittoria e Alex, è arrivata un'indiscrezione direttamente dalla Sardegna su Jenny e Tony. Sarebbero proprio loro, infatti, a infliggerci la prima sofferenza televisiva di questa stagione. Pare, ma la speranza è che si tratti di voci infondate, che Tony si sia sin da subito dato da fare nel divertirsi all'interno del programma e così la fidanzata abbia chiesto un falò di confronto dopo meno di una settimana, lui non si sia presentato e da lì Jenny abbia deciso di vestire i panni di Ciro Petrone lanciandosi in una corsa del tutto immotivata verso il villaggio dei fidanzati. Non venendo bloccata da alcun tecnico od operatore, facendo nascere peraltro diversi interrogativi sulla forma fisica di chi dovrebbe riuscire ad arginare certi impeti e invece rimane a bocca asciutta: Jenny e Tony sarebbero quindi stati squalificati.

Vedremo tutto questo nella prima puntata? Probabilmente no, visto che giovedì 27 giugno già ci sarà molta carne al fuoco, anzi al falò: la presentazione delle sette coppie di concorrenti del reality show, il loro sbarco in spiaggia, la scelta di tentatori e tentatrici, la loro presentazione al pubblico e anche ai concorrenti e l'ingresso di tutti i partecipanti all'interno dei villaggi di fidanzati e fidanzate.