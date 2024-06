Scommesse Isola dei Famosi 2024: chi vince?

Domani, mercoledì 5 giugno, va in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2024. Chi vincerà? Volge così al termine l'edizione meno seguita dal pubblico nella storia italiana del surviving show. Un programma che avrebbe potuto rappresentare il trampolino di lancio nel mondo della conduzione televisiva di Vladimir Luxuria, ma che invece è risultata una vera Caporetto. In termini di ascolti tv, ma anche di gestione del programma. Insomma, una Vladimir Luxuria rimandata. Bocciati invece gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Unica promozione è quella per l’inviata Elenoire Casalegno, che in diverse occasioni ha retto le sorti del programma.

Mercoledì 5 giugno si svolgerà l'ultimo atto dell'Isola dei Famosi 2024 e le scommesse sono ancora aperte: chi vincerà? Che dall'inizio di questa edizione del programma il favorito alla vittoria finale sia sempre il medesimo non è un mistero e a sancirlo sono anche le quote dei bookmaker. Secondo le quotazioni di Sisal, infatti, la vittoria di Edoardo Stoppa è data a 1.44. Ovvero una quotazione che farebbe vincere ben poco a chi scommette. Se si vuole azzardare, si può puntare su Edoardo Franco, dato a 3.50.

Più indietro e di fatto senza grandi possibilità di vittoria ci sono Aras Senol, dato a 7.50, e Samuel Peron, dato a 9 nonostante a inizio edizione fosse uno dei protagonisti più attesi. Senza alcuna speranza di successo, secondo i bookmaker, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci. Quest’ultima è l’outsider per eccellenza e difficilmente potrebbe lasciare il segno, anche se potrebbe rappresentare l’incognita ovvero quella scheggia impazzita che può orientare il televoto in un modo del tutto imprevedibile.

La vittoria dell’Isola dei Famosi 2024, quindi, sembra possa a questo punto del programma essere davvero una questione fra lombardi. E fra “Edoardo”: Stoppa da una parte, Franco dall’altra. Quale dei due avrà la meglio a fine puntata?