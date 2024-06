Semifinale Isola dei Famosi 2 giugno: chi sono i finalisti e chi può vincere

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2024 si è svolta nella consueta densissima noia. Una puntata nella quale il surviving show condotto da Vladimir Luxuria non è stato animato da nessuna discussione, da nessuna polemica o dinamica. Anzi. Si è pensato solo a fare sorprese e a decretare i naufraghi finalisti.

Prove fisiche e televoti flash: queste sono state le modalità con le quali sono stati decisi i nomi dei concorrenti che arrivano alla finale del programma.

Quando si svolge la finale dell’Isola dei Famosi 2024? Fortunatamente questa edizione si concluderà fra pochi giorni: la finale andrà in onda mercoledì 5 giugno.

Chi sono quindi i finalisti di questa edizione? Edoardo Stoppa è stato il primo finalista, quello decretato dalla precedente puntata. Poi ad essere nominati finalisti sono stati Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Aras Senol ed Edoardo Franco. Come si può evincere, le donne sono in netta minoranza. Sarà forse per il fatto che nessuna è riuscita a fare nulla di particolare per riuscire a rimanere nella memoria del pubblico. In un’edizione che, va sottolineato, non rimarrà di certo scolpita nel ricordo di nessuno.

Immune e leader, ultimo leader di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024, è Artur Dainese.

Dopo il momento dello specchio – a ogni edizione si fa questo giocone sorprendente di far specchiare i concorrenti e mostrare loro quanto sono dimagriti durante il surviving show – si è passati alle nomination: i nominati della puntata di domenica 2 giugno sono Edoardo Franco e Aras Senol. Il leader Artur Dainese aveva subito prima scelto di salvare Alvina Verecondi Scortecci.

Non solo Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci e Artura Dainese in finale. Samuel Peron è il finalista segreto, il naufrago che vivrà gli ultimi tre giorni del surviving show in solitaria e che però potrà concorrere alla vittoria del programma. Eliminata invece proprio a conclusione della puntata Matilde Brandi.

I finalisti, tranne quello segreto, vivranno questi ultimi tre giorni dell’Isola dei Famosi 2024 su Playa Final.

Chi può vincere l’Isola dei Famosi 2024? Favoritissimo ormai da tempo è Edoardo Stoppa. Attenzione ad Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci, che potrebbero piazzare la zampata.