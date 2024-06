Amici, Lorella Cuccarini confermata. Mistero su due aspiranti prof

Una conferma e due nomi possibili, ma non ancora certi. Amici 23 si è concluso da un mese - a vincere è stata la cantautrice diciottenne Sarah Toscano, mentre il circuito di danza ha visto trionfare la giovanissima Marisol Castellanos - e già si pensa alla prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

In questi giorni stanno già girando i nomi di diversi possibili nuovi insegnanti che saranno protagonisti della scuola di Amici nell'edizione 2024-2025. In mezzo a tante incertezze, ecco una conferma: Lorella Cuccarini ci sarà. D'altro canto, nelle ultime due edizioni è stata la prof che ha raccolto il maggior numero di soddisfazioni: della sua squadra hanno fatto parte nella penultima edizione Angelina Mango, vincitrice della categoria Canto e seconda in classifica generale, e nell'ultima edizione Sarah Toscano, vincitrice del programma. Un vero trionfo senza precedenti.

Ed è proprio con una foto dell'ultimo trionfo, ovvero la vittoria da parte di Sarah, che Lorella Cuccarini ha confermato la propria presenza fra i professori anche nella prossima edizione di Amici.

E gli altri insegnanti? Detto che su Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non dovrebbero esserci dubbi - garantiscono il tasso di trash e di polemiche inutili di cui ormai il talent show si sta sempre di più riempiendo -, non si sa nulla in merito agli altri.

Tanto che negli ultimi giorni si fanno i nomi di Elena D'Amario e Veronica Peparini come possibili nuove insegnanti di danza. La prima è un "prodotto" del vivaio di Amici che si è fatto strada a livello internazionale, mentre la seconda è una coreografa molto apprezzata e ha già vestito i panni da prof all'interno del programma. Una di loro entrerà nel cast con il ruolo di insegnante? Lo faranno entrambe? Le prossime saranno settimane decisive per capirci di più.