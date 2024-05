Pechino Express 2024, vincono i Pasticcieri: le pagelle della finale

Chi ha vinto la finale di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone? All'ultima puntata dell'edizione dei record del reality show di viaggio in onda su Sky e Now sono arrivate tre coppie. E nella finale si sono sfidate agli ordini del conduttore Costantino Della Gherardesca e dell'inviato Fru.

Ad essere arrivate alla finale sono Damiano Carrara e il fratello Massimiliano, ovvero i Pasticcieri, Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia, cioè le Amiche, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, ovvero le Italia Argentina.

Nella finale di Pechino Express 2024 - La Rotta del Dragone il viaggio delle coppie di concorrenti si conclude in Sri Lanka. Una tappa finale decisamente breve: 119 chilometri dal parco archeologico di Ranmasu Uyana fino alle grotte di Dambulla. Una tappa particolarmente impegnativa, visto che le coppie hanno dovuto superare anche la fobia dei serpenti. La classifica: a vincere alla fine è stata la coppia dei Pasticcieri, davanti a Italia Argentina. Terze le Amiche.

I Pasticcieri – Damiano Carrara e il fratello Massimiliano: voto Sciopero. Nel senso che siccome hanno vinto Pechino Express 2024 io protesto. Damiano Carrara cosa farà adesso che non può più vessare il fratello e non ha più l’occasione di dimostrare slealtà ed eccessiva competitività verso nessun altro concorrente? Se la prenderà con un flan o una pasta sfoglia? E il pan di Spagna riuscirà a salvarsi? Son preoccupata.

Le Amiche – Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia: voto Le vere trionfatrici. In finale pagano lo scotto di un nervosismo un po’ eccessivo, ma il loro percorso a Pechino Express 2024 è stato fantastico. Capaci, divertenti, umane, intelligenti, delicate, sensibili, grintose: hanno di tutto per vincere. E infatti per me sono le vere vincitrici del programma.

Le Italo Argentina – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: voto Sorpresa. Alla fine sono arrivate a contendersi la vittoria con i Pasticcieri e quindi già va riconosciuto a loro il merito di averci creduto fino alla fine. Quindi tutto sommato il giudizio su di loro dal punto di vista della gara non può che essere buono. Rimane il fatto che non abbiano brillato nel percorso per simpatia e arguzia.