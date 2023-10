Grande Fratello, le pagelle: il finto amore fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e lo show di Jane Alexander

Le pagelle della nona puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 9 ottobre, risentono particolarmente del Grande Inganno, ovvero la decisione da parte di alcuni concorrenti di scoprirsi improvvisamente estremamente attratti l'uno dall'altra. Le finte coppie sono quella fra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, fra Anita Olivieri e Paolo Masella e fra Heidi Baci e Vittorio Menozzi. Insomma, una comune dell'amore. Per finta, ovviamente. Guardacaso, tutte nuove coppie che si starebbero formando dopo l'appello di Alfonso Signorini agli inquilini a "darsi da fare per creare dinamiche". Menzione d’onore per l’intervento di Jane Alexander: almeno ha spezzato un po’ la noia.

Giuseppe Garibaldi: voto See magari ce caschiamo. L'errore più grave che un aspirante personaggio della tv - poi, peraltro, parliamone: veramente qualcuno darebbe un ruolo retribuito a chi non sa fare nulla nel mondo dello spettacolo? - possa anche solo mai immaginare di compiere è sottovalutare il pubblico. Lui fa proprio questo: bacia Beatrice, poi svela di essere interessato a Samira. Il pubblico non è stupido e chi pensa di poterlo prendere in giro merita l'oblio. Garibaldi, alla fine di questo programma al massimo ti daranno retta in mille. A dir tanto.

Beatrice Luzzi: voto Vabbè ma allora lo fai apposta. Lamenta sempre di essere l'inquilina più contestata e al centro del maggior numero di discussioni in puntata e poi cosa fa? Imbastisce la coppia più finta della tv italiana degli ultimi vent'anni. Peraltro commentando questa “simpatia” con la gioia di chi sta andando dal dentista per un impianto senza anestesia. Allora se le cerca. Un comparto a sè merita il confronto con Jane Alexander, da cui Beatrice esce con le ossa sbriciolate.

Anita Olivieri: voto Più prevedibile della pioggia a Pasquetta. Adesso ha scoperto di essere attratta da Paolo Masella. Improvvisamente. Un colpo di fulmine. Dopo un mese. Ok che il meteo in questo periodo è pazzo, però non esageriamo. Da una che, ricordiamolo, sostiene di avere tre lauree - peraltro triennale, magistrale e master, quindi tre lauree un tubo - mi sarei aspettata strategie più argute. Racconta la sua vita da figlia di genitori come un melodramma unico. Già, condiviso da milioni di famiglie italiane. Perché comunque i genitori separati esistono. Datti pace, Anita.

Vittorio Menozzi: voto Pulcino Pio. Non è mai entrato in partita, per dirla alla calcistica, in questo mese di Grande Fratello e non sembra essere interessato a entrarvi. D’altro canto, sta bene anche nel proprio angolino. Chissà se si ricorderanno di farlo uscire dalla Casa una volta concluso il reality show.

Alfonso Signorini: voto Calzetta. La sua non è una conduzione, ma una mediazione. Non dà mai l’impressione di poter dare una direzione alla puntata, probabilmente perché il dato di fatto è che questa puntata una direzione non ce l’ha (ah, come direbbe Vasco Rossi). E durante la serata il pubblico, infatti, non può che stare lì a fare la calzetta. Se ci aggiungiamo il suo tentativo di separare Letizia Petris e il suo fidanzato il quadro è imbarazzantemente completo. Intelligenza artificiale.

Letizia Petris, Samira Lui, Angelica Baraldi, Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli e Ciro Petrone: voto Cartoni inanimati. Avessero messo Pollon, Goldrake, le Winx e Gigi La Trottola al loro posto ci saremmo divertiti di più. Non dico nel 2030, ma anche solo fra un paio di mesi nessuno ricorderà nulla del loro passaggio al Grande Fratello.

Massimiliano Varrese: voto Virgola. Nel senso del gattino del telefonino della pubblicità anni Novanta. E come il gattino Virgola è sempre in mezzo e fastidioso. Si diverte a prendere in giro Beatrice Luzzi, ma almeno in modo meno subdolo rispetto a Giuseppe. Entrambi sono inascoltabili.

Grecia Colmenares: voto Hola hola hola vo a dormire nell’aiola. Non si capisce mai un tubo di quello che dice e questo fa in modo che sia fuori dalle dinamiche della casa. Sostiene di avere un pubblico che prova affetto nei suoi confronti. No Grecia, è che tu l’italiano non lo sai proprio. Esprimiti a gesti, per favore. Quando il pubblico la elegge a propria preferita lei la prende con disinvoltura: inscenando un giubileo. Sobria.

Jane Alexander: voto Adoroh. Entra nella casa da giustiziera per avere un confronto con Beatrice Luzzi e la incalza su ogni parola. “Intanto a me m’hanno scelta, a te no”: colpo del ko nel giro di pochi secondi. Beatrice prova a replicare, ma Jane Alexander ha fatto la cattiva in ‘Elisa di Rivombrosa’ mica per niente. E non perde neanche le staffe. L’ho fatto persino io da casa, ma Jane no. Perché è lei la vera signora. Niente da fare: 92 minuti di applausi. E dopo la lettera inviata da Cinzia Th. Torrini, salutiamo Beatrice Luzzi. Manovra disperata di Alfonso Signorini, che dopo questo vivace siparietto chiede a Jane Alexander di diventare concorrente del Grande Fratello. D’altro canto, sarebbe l’unico modo per cercare di risollevare gli ascolti.