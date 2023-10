Grande Fratello, i nominati di lunedì 9 ottobre. Grecia Colmenares immune, Jane Alexander nuova concorrente?

Polemiche, spesso senza neppure una vera motivazione, e ben pochi colpi di scena durante la nona puntata del Grande Fratello, quella andata in onda su Canale 5 lunedì 9 ottobre. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta facendo registrare dati d’ascolto costantemente sotto il 18% di share e se questa situazione continuasse i vertici Mediaset potrebbero valutare di prendere provvedimenti anche drastici. Il rischio di chiusura anticipata del programma.

Un televoto tutto al femminile ha caratterizzato la puntata. Le nomination della scorsa puntata hanno portato al giudizio del pubblico Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri. La prima è ormai una vera habituè delle nomination, ma questo non sembra averle fatto mai perdere la consueta voglia di fare spettacolo all’interno della Casa. E proprio Grecia Colmenares risulta la preferita dal pubblico.

A far riflettere in questo primo mese di Grande Fratello 2023 è un dato su tutti: più che le fanbase – come era avvenuto nelle ultime edizioni del Gf Vip – a contare sono le storie e lo “spessore televisivo” dei personaggi. I primi eliminati dal reality show, infatti, sono concorrenti che sono quasi passati inosservati o, peggio, finti nelle dinamiche interne alla Casa. E le preferite per diverse volte sono risultate Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Ovvero quelle maggiormente al centro delle critiche e che, quindi, hanno avuto più opportunità per farsi conoscere dai telespettatori.

Alla ricerca disperata di un’impennata di ascolti, Alfonso Signorini ha proposto a Jane Alexander di diventare una nuova concorrente del reality show. La proposta è arrivata dopo il duro confronto fra l’attrice e Beatrice Luzzi. La risposta si conoscerà nelle prossime ore, ma è quasi certo che Jane Alexander farà ingresso nella Casa. Questa volta per rimanere.

I nominati della puntata di lunedì 9 ottobre, per un’eliminazione definitiva, sono: Valentina Modini – scelta dall’immune Grecia Colmenares -

Articolo in aggiornamento