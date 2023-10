Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati: la fine di un amore a mezzo social

Fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita. La storia d'amore iniziata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, e proseguita sotto i flash del Festival del Cinema di Venezia con la proposta di matrimonio di lui e la commozione di lei, si è conclusa con una comunicazione sui social network. Nel mezzo, immancabili, le immagini social della di lei gravidanza e poi della nascita della loro bambina.

Una coppia che si è distinta negli anni più per gli scatti social che per i contenuti professionali che ha veicolati. E che ora non può che dare in pasto a follower ed hater anche la rottura del proprio rapporto.

"Sono successe cose molto gravi - scrive Sophie Codegoni in una story su Instagram -. Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Sono davvero a pezzi. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina".

"Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi - aggiunge l'ex gieffina -. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".

"Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti ), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione" aggiunge Alessandro Basciano.