Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: chi sono

E ci mancava l’amore a distanza. La sesta coppia che prenderà parte a Temptation Island 2025 è quella costituita da Lucia, di Vignola, e Rosario, che da circa un anno vive a Milano. Ecco il nuovo cliché: la coppia separata da chilometri, distanza che sembra incolmabile perché uno dei due non intende convivere.

“Sono Lucia, ho 27 anni, vivo a Vignola in provincia di Modena e sono fidanzata da due anni con Rosario, che da circa un anno vive a Milano – racconta la ragazza -. Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza, dove io sarei pronta per una convivenza. Rosario, di fronte a questa richiesta, tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso”.

"Ho accettato di partecipare a Temptation Island – risponde lui – perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo. Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme convinti entrambi di una convivenza oppure ci lasciamo definitivamente”.

Cosa succederà? Probabile che i due decidano di uscire separati e vivere ognuno la propria esistenza nelle città in cui si trovano già attualmente. Va detto che Lucia e Rosario si presentano, per ora, come una delle coppie meno disfunzionali all’interno di questa edizione di Temptation Island.