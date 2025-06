Pergola, è uscito il disco ‘Stream!’: “Abbiamo bisogno di musica che fa discorsi”

Milano, 13 giugno 2025 – E’ uscito ‘Stream!’, il disco del cantautore Pergola. Francesco Pergola, questo il suo nome all’anagrafe, è un cantautore nel vero senso del termine e l’album ‘Stream!’ evidenzia in pieno tutte le sue caratteristiche: dalla ricerca del suono e della parola sino al significato della presenza di ogni strumento all’interno dei brani.

Come hai iniziato a fare musica?

"Ho sempre suonato vari generi e poi grazie al mio caro amico Angelo sono arrivato al mondo della produzione elettronica. Mi affascinava parecchio: i miti erano i Daft Punk. Fino a quando avevo 14 anni l’elettronica era sconosciuta per me, poi me ne sono innamorato. Nel 2019 con un amico ho fatto la cover indie dance di ‘Rockin’ in the Free World’ di Neil Young. Quella cover ha creato molto hype e mi sono arrivate da quel momento tante proposte per lavorare come dj. Ho iniziato a girare tutta l’Italia e ad andare anche all’estero. Poi ho cambiato rotta. Già in periodo di pandemia sentivo di aver voglia di fare qualcosa di diverso. Sono cresciuto col mito di Peter Gabriel e di ‘Oltre di Baglioni’ e quando sono riuscito ad andare per qualche giorno a registrare proprio negli studi discografici di Peter Gabriel è stato incredibile. Ho conosciuto realtà molto diversa rispetto a quella che stavo vivendo, una realtà al centro della quale c’è sempre lo stare insieme, nella quale si crea sempre una coesione e confronto. L’inizio è stato il brano ‘Dove ll sogno va’, da lì ho deciso di realizzare il disco. Non ce l’avrei però mai fatta da solo: mi sono dovuto circondare di persone che ne sanno molto più di me. Fra cui anche ragazzi giovanissimi con i quali è nata una grande amicizia”.

Il cantautore Pergola: è uscito il suo disco 'Stream!'

Il disco è molto suonato e cantato. Non ti senti portatore di uno stile un po’ anacronistico nel ‘fare discorsi’?

"No, anzi. Oggi abbiamo bisogno di musica che fa discorsi, la musica Mainstream manca di messaggi, di finalità”.

Quali sono gli artisti che ti hanno influenzato?

"Tanti: Claudio Baglioni, Eric Clapton, Peter Gabriel, Paul McCartney. Sono stato influenzato molto da mio padre e dalla musica che mi ha sempre fatto ascoltare. Oggi ascolto Toto, Michael McDonald, Bob Sieger, progressive inglese. In Italia trovo che Cesare Cremonini faccia un prodotto di alta qualità.” La collaborazione dei tuoi sogni con quale artista sarebbe?

“Peter Gabriel per imparare da lui, oppure con Carlos Santana o Eric Clapton”. Qualche artista italiano emergente che ti piace?

"Ci sono artisti molto interessanti. Seguo da tempo Lucio Corsi, però non è più emergente. Gaia Banfi è molto brava”. Cosa auguri al tuo disco ‘Stream!’?

"Che arrivi al cuore di chi lo ascolta. Che il pubblico si appassioni a questa causa musicale. Noi siamo completamente indipendenti e questo credo si senta anche nel disco”. Progetti futuri?

"L’obiettivo è portare in giro un, ci stiamo lavorando. Serve del tempo per portare sul palco un’identità chiara, c’è una grande idea di qualità dietro questo disco. Mi piacerebbe impostare uno spettacolo più che un semplice concerto”.