Pagelle Amici terza puntata del Serale: Isobel super, Wax e Aaron zoppicano

Samu è l'unico eliminato della terza puntata del Serale di Amici 22. Con la sua uscita dal talent show di Maria De Filippi i concorrenti rimasti in gara sono dieci. Ecco le nostre pagelle, come di consueto ironiche, delle terza puntata del Serale di Amici 22.

I tre giudici: voto Ci siamo quasi. Stasera gli stylist di Michele Bravi e di Giuseppe Giofrè sono riusciti a mettere tutti i pezzi al posto giusto e, complice il total black di entrambi, almeno il look si salva. Ovviamente Giofrè mette in bella mostra i pettorali, d'altro canto non è tornato l'autunno su mezza Italia negli ultimi giorni. Dimenticavo le sue scarpe verdi pelose: un paio di infradito sarebbe stato più elegante. Cristiano Malgioglio in compenso è talmente coperto da far sudare il pubblico a casa.

Rudy Zerbi: voto Solletico. Il pubblico in studio ride per compassione, quello a casa toglie il volume durante le sue battute non divertenti.

Aaron: voto Ha telefonato Beyoncè e ha detto che urli più di lei. Aaron, tesoro. Aaron, carissimo. Brunori non urla, tu sì. Ti sgoli. Diventi viola. Il brano è difficile - unica cosa non scontata che dice Michele Bravi durante la serata -, però magari se la affronti senza la voce nell'iperuranio forse riusciamo a capire cosa canti. Poi urla, pardon canta, "Ti sento" dei Matia Bazar. E la conclude con uno sguardo così truce che alla domanda "Mi ami o no?" ti verrebbe da rispondere "Quello che vuoi tu, ma calmati". E non commento l'esibizione su Celentano.

Mattia: voto Il cobra non è un serpente. Lui sguscia tanto da sembrare la pubblicità di Off nè punti nè unti. E’ bravo nel suo. Però il suo a me non piace.

Cricca: voto Carino lui. Delicato, entra in punta di piedi, fa il suo e poi esce di scena. E vince contro Aaron. A dimostrazione del fatto che fare sempre lo show di Las Vegas a volta può non pagare.

Isobel: voto Che ve lo dico affà. È evidente che lei sia già oltre tutto e tutti. Per questo non la si dovrebbe neanche più far gareggiare. Perché oggettivamente nessuno è alla sua altezza. Wax: voto Sabbia nel letto. Il suo modo di fare costantemente ammiccante e con l’autotune lo rende più fastidioso delle prime zanzare che arrivano in questo periodo. Arisa gli salvi la carriera e gli dica che deve prendere un’altra direzione. Tipo cantare.

Alessio: voto Edizione sbagliata. Sarebbe il vincitore nella sezione danza di questa edizione di Amici, se solo non fosse in gara anche Isobel.

Angelina: voto Vabbè la vedremo a Sanremo 2024. Detto che dovrebbero svecchiare ancora un po’ il suo repertorio, lei è oggettivamente di un altro pianeta rispetto a tutti. Guarda gli altri cantanti dalla Luna e non può che vederli piccoli piccoli

Federica: voto Finale. Insieme ad Angelina deve arrivare alla finale di Amici 22. Intendo proprio che deve. E se non ci arriva, mi incateno davanti alla casetta di Amici.

Maddalena: voto Oh a me sta simpatica. La contrappongono sempre a Isobel e proprio per questo a me sembra un po’ Calimero. Salvate la soldatessa Madda, non si merita questo accanimento.

Le costanti, sterili, inutili, vuote, noiose ed evitabili polemiche fra prof: voto Scalpello. Nel senso che ormai sono scalpellinate nella pietra talmente sono pesanti. Ho girato su Dazn che giocava la Juve, ve lo dico.

Samu: voto Tiramolla. È di gomma. Fa cose che a me solo a guardarlo esce un’altra ernia al disco. Non si capisce perché, però, non sia ritenuto all’altezza degli altri.

Ramon: voto Pulcino Pio. È bravissimo nel suo, ma sembra sempre contrito per ogni cosa. Dai su, un minimo di convinzione.

Le polemiche su Giulia Pauselli: voto Zitti e buoni. E meno male che ballava male perché appena rientrata dalla maternità. Fenomeno.

Le prese: voto Tornate, sto studio aspetta a voi. Non mancano anche a voi le prese spettacolari e i passi a due di Garrison e Steve Lachance?

“La scuola della musica con personaggi mitici”: voto Ma quanto erano belle le sigle di Amici? Maria fai qualcosa, ti prego.