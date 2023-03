Amici serale, anticipazioni 1 aprile: eliminato, favoriti e cosa è successo

Terza puntata del Serale di Amici 22 ad alta tensione. D'altro canto, dopo le eliminazioni di Ndg e Megan nella prima puntata e di Piccolo G e Gianmarco nella seconda, adesso quasi nessun concorrente può dirsi al sicuro. Quasi, perché in realtà le prime due puntate del Serale di Amici ci hanno fatto capire un po' gli equilibri. E ci hanno fatto capire che Angelina e Isobel sono praticamente intoccabili - la loro bravura è oggettivamente sopra la media - e anche Ramon, Aaron e Federica sono molto quotati.

Le squadre

Ecco quali sono i concorrenti rimasti in gara dopo le prime due puntate. Dai quindici iniziali eccone rimasti undici. Mentre nella prima puntata ad essere “saccheggiata" è stata la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nella seconda ad aver perso allievi è stata la formazione capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Aaron, Ramon e Isobel.

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Samu e Maddalena.

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

I giudici

Risulta ancora un po' zoppicante, dopo le prime due puntate, l'amalgama fra i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo, peraltro, è l'unico dei tre a dare un po' di verve e a non sciorinare una serie di "Mi hai emozionato", "Sei incredibile", "Sei un artista". Affermazioni che forse dovrebbero essere evitate, perlomeno per non contribuire a creare illusioni nei concorrenti.

Chi rischia

Non è un mistero che Cricca, Maddalena, Samu e Mattia siano i concorrenti che nelle prime due puntate del talent show di Maria De Filippi sono stati maggiormente in bilico. A far discutere è anche nella terza puntata Wax, il cui dualismo con Aaron è destinato ad essere uno dei fili conduttori di questa edizione di Amici 22.

La sfida fra i professori

Anche nella terza puntata i sei giudici si sono affrontati nel Guanto di sfida. Che, come di consueto, ha visto Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da una parte, Arisa e Raimondo Todaro dall’altra sfoggiare eccellenti doti artistiche. Il duo composto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha invece buttato tutto in caciara.

I Guanti di sfida

Alessandra Celentano ha deciso di far confrontare Maddalena e Isobel. “Tu contrapposta a Isobel sparisci" ha scritto la maestra di danza nella lettera indirizzata a Maddalena. Non solo. Il ballerino Ramon è protagonista di due sfide: una con Samu e l’altra con Mattia.

Gli ospiti

Ospiti della serata sono i due comici Nuzzo e Di Biase.

L’eliminato

Nella terza puntata del Serale di Amici 22 è prevista una sola uscita. Ma nessun eliminato durante la registrazione della puntata dell’1 aprile. Al ballottaggio vanno il ballerino Samu e il cantante Wax. Il nome dell’eliminato sarà rivelato in casetta a fine puntata sabato 1 aprile.