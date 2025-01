‘Ora o mai più’, 18 gennaio: chi ha vinto e classifica

Nella seconda puntata di ‘Ora o mai più’, quella di sabato 18 gennaio, gli otto concorrenti si sono esibiti prima con i rispettivi tutor e poi con ospiti speciali: Fausto Leali, Alexia e Paolo Vallesi. Una puntata composta quindi da due manches, che hanno dispensato emozioni ad ogni esibizione. Emozioni, sorprese, ma anche qualche voto inatteso da parte della giuria.

La classifica: a vincere la seconda puntata di ‘Ora o mai più’ è stato Pierdavide Carone, seguito da Matteo Amantia, Pago, Antonella Bucci, Loredana Errore, Valerio Scanu, Carlotta e Anonimo Italiano.

Ad aprire la puntata sono Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con il brano ‘Alle porte del sole’. Per loro già subito il voto-gate: Patty Pravo e Riccardo Fogli dichiarano di aver dato 8 ma in realtà il loro voto è 7. Il punteggio per loro è 55. Tocca poi ad Antonella Bucci e Raf con ‘Battito animale’. Anche per loro 55 punti. Terzi ad esibirsi Anonimo Italiano e Riccardo Fogli, con ‘Noi due nel mondo e nell’anima’. Anonimo Italiano che si toglie la maschera e diventa solo Roberto Scozzi. La giuria dà loro 48 punti. Quarto duo: Pago con Patty Pravo, con la canzone ‘Dimmi che non vuoi morire’: per loro 57 punti. Tocca poi a Matteo Amantia e Alex Britti, con ‘7000 caffè’. La giuria attribuisce loro 57 punti. Spicca il 5 di Donatella Rettore. “Tutti e due erano stonati” è stato il suo commento. Sesto duo in gara: Valerio Scanu e Rita Pavone, con ‘Fortissimo’. E anche qui Donatella Rettore fa polemica: “Non ho sentito le note alte di Valerio Scanu”. “Se non hai sentito le sue note alte, devi usare Amplifon” ribatte Rita Pavone. Il punteggio per loro due è di 55 punti. Penultime della prima manche sono Carlotta e Donatella Rettore, che cantano ‘Kobra’: a loro vanno 52 punti. Chiudono la prima manche Loredana Errore e Marco Masini con ‘Ci vorrebbe il mare’: la giuria dà loro 65 punti, con ben tre 10.

Seconda manche, che vale un bonus di 5 punti: i primi a sfidarsi sono Pierdavide Carone e Valerio Scanu, che cantano con Fausto Leali con ‘Io camminerò’ e ‘Mi manchi’. E a vincere è Pierdavide Carone. Seconda sfida: Antonella Bucci contro Carlotta, che cantano con Alexia ‘Per dire di no’ e ‘Dimmi come’. A vincere è Antonella Bucci. Tocca poi a Matteo Amantia e Pago insieme a Fausto Leali con ‘Un’ora fa’ e ‘Io amo’. Vince Matteo Amantia. L’ultima sfida è quella fra Loredana Errore e Anonimo Italiano con Paolo Vallesi, vincitore dell’ultima edizione di ‘Ora o mai più’. I tre cantano ‘Le persone inutili’ e ‘La forza della vita’. Vince Anonimo Italiano.