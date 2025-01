Pagelle 'Ora o Mai Più': Amici alla riscossa con Loredana Errore e Pierdavide Carone

Le pagelle della seconda puntata di 'Ora o mai più', quella andata in onda in prima serata su Raiuno sabato 18 gennaio, vedono una netta differenziazione fra chi ha vero talento e presenza scenica significativa e chi invece è ancora un po' indietro e deve lavorare per recuperare un po'.

Il talent show condotto da Marco Liorni vede gli otto concorrenti - Pago, Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Anonimo Italiano, Loredana Errore, Carlotta, Antonella Bucci e Matteo Amantia - e i loro tutor - Raf, Gigliola Cinquetti, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Alex Britti e Donatella Rettore - sfidarsi e votarsi a vicenda.

Nella puntata di sabato 18 gennaio i concorrenti si sono sfidati in due manches: nella prima hanno cantato insieme al tutor di riferimento, nella secondo con un super ospite.