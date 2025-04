The Couple, screzi fra Ilary Blasi e il notaio: chi è Mariateresa Antonucci

“Scusate è un po’ confusa”: è bastata questa frecciatina di Ilary Blasi al notaio Mariateresa Antonucci per mettere del pepe nella prima puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Una prima puntata che di ritmo non ne ha avuto moltissimo, ma che comunque è stata resa un po’ movimentata proprio dalle scaramucce fra Ilary Blasi e il notaio. Anzi, a senso unico visto che Mariateresa Antonucci non ha risposto alle frecciate della conduttrice.

A dire il vero, Antonucci - la quale, al di là delle malelingue che sui social hanno ipotizzato non fosse una vera professionista, è realmente un notaio e ha il proprio studio a Roma nella zona di corso Francia - qualche errore l’ha commesso durante la puntata d’esordio del reality game di Canale 5.

Questo, però, non autorizza la conduttrice a prendere in giro in diretta e pubblicamente una professionista che evidentemente conosce il mezzo televisivo e le sue dinamiche - compresi i tempi, che di certo non sono quelli della normale attività di un notaio.

La prima stagione di ‘The Couple’ è quindi iniziata con un po’ di quel piccantino che non guasta. Anche se, va ricordato, il focus sono le dinamiche fra le coppie di concorrenti. Quella del notaio dovrebbe soltanto essere una figura funzionale al gioco e non dovrebbe avere la scena. A questo punto la curiosità dei telespettatori verso la seconda puntata, che andrà in onda lunedì 14 aprile, aumenta: cosa succederà fra la conduttrice Ilary Blasi e il notaio Mariateresa Antonucci?