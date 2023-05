Alberto Angela e il nuovo programma sulle orme del padre Piero: “Ma non si chiamerà Superquark”

“È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica. Non si chiamerà Superquark: ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”. È con queste parole che Alberto Angela ha annunciato sui suoi canali social l’anteprima della trasmissione che sta realizzando per la Rai e che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima estate. “Raccolgo la fiaccola per terra e la porto avanti. Perché è giusto che sia così. Per le nuove generazioni. Perché il viaggio della conoscenza non si fermi mai”, dice il conduttore riferendosi al grande lavoro svolto dal padre Piero Angela, scomparso lo scorso agosto: il più importante divulgatore televisivo al quale ha dedicato una puntata speciale di Ulisse che vedremo su Rai1 giovedì 25 maggio. “Dopo la scomparsa di mio padre, ho pensato spesso a quello che aveva lasciato a tutti noi. Ho deciso di continuare il cammino della divulgazione”, spiega Alberto.

“Superquark è il marchio di mio padre”

Top secret il nome del nuovo programma di Alberto Angela, ma una cosa è certa: “Non avrà il nome di Superquark”. E questo perché il titolo della trasmissione più famosa di Piero Angela “è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre”. Ma non solo. “Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre”, aggiunge il conduttore televisivo. “Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”.

Anticipazioni sul nuovo programma

Il prossimo passo del figlio Alberto Angela sarà una trasmissione sulle orme del programma di maggiore successo del padre, Superquark. Uguale l’impronta, ma il titolo sarà diverso. “La tradizione del programma Superquark rimane – spiega Alberto – non tradiremo i suoi tanti linguaggi. Certo, alcuni cambiamenti ci saranno: alla capacità di raccontare la scienza dell'equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l'esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi con me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest. Amplieremo i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia, psicologia, pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica, per chi ha amato quel programma”. E ancora. “In questo momento, le nuove generazioni hanno bisogno di un aiuto per capire come indirizzare la loro vita, le loro conoscenze, le loro passioni. Ecco, noi vogliamo fare la nostra parte. Dare strumenti utili per ragionare, lasciando poi la libertà di scegliere i sentieri che si desiderano percorrere nella vita”.

Perché un nuovo programma?

“Non volevo che si interrompesse la rotta che Piero ha tracciato per così tanti anni. Una visione che si basa sulla fondamentale intuizione di utilizzare la televisione, che è stata, ed ancora è per molti versi, uno dei mezzi di comunicazione più potente per spiegare la scienza e la cultura”. Ma non solo. “La rete ammiraglia della televisione pubblica non può non avere un programma di divulgazione scientifica in prima serata”. E infine, il motivo più importante. “In tanti anni, sia mio padre che io abbiamo incontrato quasi quotidianamente tante persone, da quelle comuni ad archeologi, ricercatori, ingegneri, medici, imprenditori, piloti e persino astronauti che ci hanno detto: ‘faccio questo mestiere perché da bambino vedevo i programmi di divulgazione di Piero’. Sono stati quei programmi a indicar loro la strada che poi hanno deciso di seguire. E spesso si tratta del mondo della ricerca o delle innovazioni, così cruciali per il nostro paese e il nostro futuro”.