Grande Fratello: nominati, chi rientra e i concorrenti “Highlander”

La puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello si apre con le polemiche degli attuali concorrenti del programma sulla decisione da parte della produzione di far ripescare al pubblico ben sei dei fuoriusciti dalla Casa sino a questo punto della stagione. “Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma, durerà ancora un po’ di puntate – spiega il conduttore Alfonso Signorini -. Abbiamo l’esigenza di far nascere storie e dinamiche nuove e infatti nelle prossime puntate entreranno anche nuovi concorrenti. A decidere di far rientrare questi inquilini è stato il pubblico”. La puntata è stata caratterizzata anche da una sorpresa per Javier Martinez: la visita dell’amica Jessica Notaro.

Viene poi aperto un televoto flash, che regala ai quattro più votati una “nuova vita” fino alla semifinale. I quattro più votati dal pubblico tra i concorrenti già nella Casa avranno la possibilità di rientrare in gioco una volta eliminati. I nomi degli “Highlander” rimangono segreti per gli inquilini sino a quando uno di loro sarà eliminato e quindi avrà la possibilità di tornare in gioco. I quattro “immortali” sono Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

La prima a tornare al Grande Fratello come concorrente ufficiale è Helena Prestes. Tocca poi ad Eva Grimaldi e a Jessica Morlacchi. Ultimo a rientrare nel reality show condotto da Alfonso Signorini è Iago Garcia. Esclusi definitivamente Federica Petagna e Michael Castorino.

Il Grande Fratello non ha comminato sanzioni agli inquilini che hanno avuto informazioni dall’esterno: Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, quindi, la passano liscia. Non c’era alcun dubbio, vista la necessità di dinamiche da parte di un programma sempre in cerca di ascolti.

Javier e Zeudi si stanno avvicinando, Helena nel frattempo è tornata nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. Se ne è parlato, anche se di fatto si è parlato del nulla durante la puntata. Visto che Helena Prestes si è dimostrata da subito molto tranquilla e attendista. Anzi, più contenta di tornare in gioco che dispiaciuta per una possibile relazione fra loro. Non esiste, quindi, ovviamente alcun triangolo fra loro.

Si è parlato della pace sospetta fra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. “Abbiamo fatto pace per un incontro di lavoro fuori dalla Casa, ma con Luca Calvani non farò pace” ha affermato la cantante.

Chi sono i concorrenti nominati? A finire al televoto dopo le nomination di giovedì 23 gennaio sono Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Iago Garcia.