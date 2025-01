Pagelle Grande Fratello: Helena vincitrice, Shaila in ribasso

Nelle pagelle della puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello sono contemplati tanto i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini quando i tanti, troppi, comodini. E sono un po’ sempre i soliti: Emanuele Fiori – chissà se lo avviseranno mai che il programma è iniziato e lui deve fare qualcosa per essere notato dal pubblico -, Chiara Cainelli, Bernardo Cherubini, Tommaso Franchi – diciamoci la verità: se non fosse per la relazione con Mariavittoria Minghetti, la funzione del suo personaggio nel programma sarebbe pari a quella di una macchinetta del caffè. Guasta –, Giglio e Maxime Mbanda.

Nella puntata del 23 gennaio si è parlato molto, anche troppo, sempre delle stesse dinamiche: Javier Martinez che bacia tutte, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che fanno sceneggiate teatrali, polemiche con la rientrata Helena Prestes. A proposito, ad essere di nuovo concorrenti ufficiali sono la modella brasiliana, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi e Iago Garcia. Guardacaso tutti personaggi che hanno sempre fatto discutere all’interno della Casa. Ah, la stranezza e singolarità del televoto.

Ecco i giudizi ai principali protagonisti di questa puntata del Grande Fratello.