Grande Fratello, Lorenzo incontra il guru della moda. I tantissimi nominati e i ritorni di Jessica ed Helena

Polemiche, nuovi nominati, preferiti dal pubblico e la sorpresa dell’incontro per Tommaso Franchi con la mamma hanno caratterizzato la puntata di giovedì 16 gennaio del Grande Fratello.

Tra Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, che erano finiti in nomination nella scorsa puntata, il televoto ha scelto Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso come preferiti del pubblico.

Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato. “Tu dici bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre e solo giocato con me. Sei un bugiardo” lo attacca la modella brasiliana. “Nella vita capirai, fino alla fine a testa alta. Brava, vai avanti così”. Insomma, una bella mezz’ora di recriminazioni e inconcludenze.

“Abbiamo passato una serata insieme e poi tu mi hai accompagnato a casa e mi hai dato un bacio” sostiene Saro, il famigerato guru della moda. “Un bacio? Ma quando mai? Non è vero. Perché non dovrei dirlo se fosse vero? Ho la coscienza pulita. Il bacio non c’è mai stato” risponde Lorenzo Spolverato. Come direbbero i portatori sani di Gen Z, è tutto molto cringe. Come diremmo tutti, che imbarazzo.

Jessica Morlacchi rientra al Grande Fratello di nuovo con il fare da giustiziera. Questa volta prima nei confronti di Amanda Lecciso e poi, ancora, contro Luca Calvani. “Tu ti sei sottratta al giudizio del pubblico e del Grande Fratello” sottolinea l’attore. Nuovo momento imbarazzante all’interno del talent show condotto da Alfonso Signorini. E il pubblico sul web rumoreggia.

La catena di salvataggio causa un forte litigio fra Eva Grimaldi e Stefania Orlando: la prima non salva la seconda, preferendole Alfonso D’Apice, e scoppia una discussione inattesa a colpi di “Eva Grimaldi sei falsa, avevo una vipera dentro al letto e non lo sapevo” da parte di Stefania Orlando e di “Tu stai sempre con Amanda e Luca, io mi sento esclusa” pronunciato da Eva Grimaldi. Le due si sono poi riappacificate durante le nomination.

I preferiti della Casa sono Mariavittoria Minghetti e Giglio, quello di Beatrice Luzzi è Luca Calvani, mentre Cesara Buonamici sceglie Tommaso Franchi. Ad andare in nomination per la prossima puntata, quella di lunedì 20 gennaio, sono Bernardo Cherubini, nominato dai preferiti Amanda e Lorenzo, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Pamela Petrarolo, Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice e Stefania Orlando.