Shaila Gatta del GF contro Esselunga: la risposta ironica dell’azienda. Cosa è successo

Una semplice conversazione al Grande Fratello ha innescato una polemica che sta facendo discutere sui social. La ballerina Shaila Gatta, durante uno scambio di battute con Maxime Mbandà, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: "No, i fessi vanno a fare la spesa lì", riferendosi alla catena di supermercati Esselunga.

La risposta della catena di supermercati più famosa d’Italia non si è fatta attendere, e colpisce per l’ironia pungente. Scopriamo di più.

La frase di Shaila Gatta al centro del dibattito

Parlando con Maxime Mbandà, Shaila Gatta dice: "Mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina, se è bel tempo, se non fa freddo e non piove, mi muovo in metro, se devo uscire la sera no, perché è pericoloso". Alla domanda di Maxime: "Quindi tu vai a fare la spesa all'Esselunga?", risponde: "No, i fessi vanno a fare la spesa lì". Poi la regia censura l'audio, ma ormai la frase è passata.

L’affermazione di Shaila Gatta, fatta in modo apparentemente scherzoso, ha immediatamente suscitato una reazione esplosiva tra gli utenti dei social media. In molti si sono chiesti se fosse un giudizio sulle politiche di prezzo della catena o semplicemente un commento ironico mal riuscito.

Il nome ‘Esselunga’ è rapidamente entrato tra i trend su Twitter e gli altri social media, con opinioni divise tra chi ha criticato la ballerina per la mancanza di tatto e chi ha difeso il tono informale frutto del contesto televisivo.

La risposta di Esselunga

Esselunga non è rimasta a guardare. abituata ad essere al centro della discussione pubblica da tempo, sui propri canali social, l’azienda ha replicato con un post che colpisce per il suo tono ironico e disarmante. Accompagnata dall’immagine di un gatto, la didascalia recita: "Quando scopri di essere in trend, qui gatta ci cova".

La risposta, chiaramente pensata per sdrammatizzare la situazione, è stata accolta positivamente dalla maggior parte degli utenti, che hanno apprezzato la capacità dell’azienda di trasformare un momento di possibile imbarazzo in un’occasione di marketing. Un repentino ribaltamento delle posizioni in cui è evidente che la cura del linguaggio (le allusioni gatta-gatto sono molto piaciute) ha intrigato l’audience social.

Il post di Esselunga in risposta a Shaila Gatta

Reazioni sui social media

La platea si è divisa tra sostenitori e critici. Molti utenti hanno lodato Esselunga per l’abilità nel gestire la comunicazione di crisi con un tocco di ironia. Tra i commenti si leggono messaggi come: "Esselunga sempre al top, anche nelle risposte!" oppure "Un capolavoro di marketing, altro che polemica".

Altri, hanno continuato a criticare la frase di Shaila Gatta, giudicandola inappropriata. Alcuni spettatori del GF hanno chiesto che la ballerina chiarisse le sue intenzioni, mentre altri hanno minimizzato, definendo la polemica un’esagerazione montata dai social.

Chi è Shaila Gatta

Shaila Gatta è un’ex velina di Striscia la Notizia e ballerina professionista. Negli ultimi anni, è diventata una figura popolare nel mondo dello spettacolo, grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi. La sua presenza al Grande Fratello rappresenterebbe un momento di svolta per la sua carriera, dandole l’opportunità di mostrarsi in una veste più personale e autentica. La polemica con Esselunga sicuramente la aiuta, non si sa ancora in quale direzione.

Esselunga attenta ai trend

Questa non è la prima volta che Esselunga riesce a trasformare una situazione apparentemente negativa in un’opportunità di comunicazione efficace. La catena, nota per le politiche di marketing innovative, ha spesso utilizzato i social media per interagire con i clienti e affrontare argomenti di attualità in modo creativo.

La vicenda che ha coinvolto Shaila Gatta e Esselunga dimostra ancora una volta quanto velocemente un commento, anche fatto con leggerezza, possa generare dibattiti e reazioni online.