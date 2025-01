Grande Fratello, i nominati. Helena eliminata e il ritorno di Jessica Morlacchi

Un’eliminazione eccellente ha caratterizzato la puntata di lunedì 13 gennaio del Grande Fratello. Eliminazione, ma anche una serie di polemiche, discussioni, il ritorno di Jessica Morlacchi e Nikita Pelizon all’interno della Casa. In mezzo il ritorno, ormai senza più un briciolo di senso, del teatrino di Maria Monsè e della figlia Perla Maria Paravia. Una tassa da pagare ormai a ogni puntata.

La puntata ha preso il via con il faccia a faccia fra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes cinque giorni dopo l’abbandono della Casa da parte della cantante. Faccia a faccia cordiale, anche troppo tanto da sembrare finto e architettato a tavolino per cercare di mettere una pezza alla situazione imbarazzante che si era creata nei primi giorni di gennaio, caratterizzato dalle scuse di Helena Prestes e dal continuo sostenere da parte di Jessica Morlacchi di essere caduta nella trappola delle altrui provocazioni.

Il confronto fra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ha grondato rancore. Lei ha sottolineato di essersi infatuata di lui. Il quale ha risposto: “Io ho sempre cercato di proteggerti, con Amanda ho lo stesso atteggiamento che avevo con te”. “Quindi la abbracci mentre dorme come facevi con me? Ogni donna sarebbe caduta in questa trappola, Luca”. Un botta e risposta continuo. “Luca, sei il primo giocatore e fuori se ne sono accorti” lo attacca Jessica Morlacchi.

Zeudi Di Palma ha avuto la sorpresa della visita della madre, mentre Helena Prestes ha ricevuto la sorpresa dell’amica Nikita Pelizon, già vincitrice proprio del Grande Fratello. Nikita la quale comincia parlando con perfetto accento italiano e improvvisamente cambia con l’inflessione inglese. Ed è subito Gf Vip 7. Un salto indietro nel tempo che tutti aspettavamo. “Complimenti Lorenzo, sei bravissimo a cambiare le maschere. Va benissimo per il gioco”: in due minuti Nikita Pelizon inietta la giusta dose di veleno per movimentare la puntata. “Alfonso, io devo vedere questa cosa qui? Preferivo stare tra le braccia di Shaila”: e Signorini rimanda Spolverato dalla fidanzata, togliendo un momento di giusto e meritato trash a questa puntata caratterizzata dalla noia.

A finire al televoto dalla passata puntata del Grande Fratello erano stati Luca Calvani, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Queste ultime due erano state messe in nomination d’ufficio dopo gli insulti e le liti dei primi giorni dell’anno. Il primo a salvarsi è stato Luca Calvani, poi tocca a Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Fra Helena Prestes e Shaila Gatta l’eliminata dal Grande Fratello è proprio Helena.

I nominati di lunedì 13 gennaio sono Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda.

Da questa settimana torna il doppio appuntamento settimanale: il Grande Fratello va in onda il lunedì e il giovedì. La prossima puntata andrà in onda quindi giovedì 16 gennaio.