Grande Fratello, Giampiero Mughini agli inquilini: “Prendete soldi che non vi meritate”

Giampiero Mughini è un inquilino della casa del Grande Fratello da pochi giorni, ma si è già distinto per i suoi commenti nei confronti degli altri concorrenti. Commenti che sono stati spesso molto, anche troppo, generosi tanto da far pensare a un Giampiero Mughini un po' ammorbidito rispetto a quello a cui il pubblico era abituato.

Il giornalista negli ultimi anni è stato diverse volte protagonista di polemiche anche vibranti in numerosi salotti televisivi. Per questo da lui ci si aspettano considerazioni spesso fuori dagli schemi.

Come quella che Mughini ha rivolto a una delle inquiline della Casa. A dare il via alla conversazione è stata Angelica Baraldi: "Eravamo tutte qua fuori a piangere, un mortorio ieri sera". "Perché piangevate?" si è informato il giornalista. "Pensavamo alle persone che abbiamo fuori" ha spiegato la concorrente.

Ecco quindi la bordata di Giampiero Mughini: "Ma pensate ai soldi che vi state guadagnando e che non meritate affatto". Un'affermazione che contiene in sè della verità, ma che di certo avrebbe potuto far scattare una discussione se fosse stata pronunciata da un qualsiasi altro concorrente. Ma non in questo caso, vista soprattutto la riverenza con la quale viene trattato il giornalista dagli altri concorrenti. "E' vero anche questo" si è limitata a rispondere Angelica Baraldi.