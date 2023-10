Grande Fratello pilotato? La presenza di Samira Lui a Tutto Sposi fa discutere

Samira Lui a Tutto Sposi nonostante sia ancora nella casa del Grande Fratello? Le polemiche impazzano. Cosa sta succedendo? Il Grande Fratello è truccato? Il televoto è pilotato? Nelle ultime ore prima della puntata serale del reality show di giovedì 19 ottobre la voce ha iniziato a circolare in maniera insistente sul web.

Il motivo deriva dai social network stessi: il profilo ufficiale di Tutto Sposi, fiera internazionale del settore matrimoni che si svolge a Napoli dal 26 al 29 ottobre, ha pubblicato una serie di stories per promuovere gli eventi della rassegna. In una di queste stories ecco proprio l'immagine di Samira Lui con un abito da sposa e la scritta "Sfilata".

Ecco quindi il cortocircuito: come potrà Samira Lui essere presente a una sfilata che si svolgerà fra pochi giorni se è attualmente una concorrente del Grande Fratello? Sarà eliminata nei prossimi giorni proprio a causa dell'impegno lavorativo precedentemente assunto? Questo significa, quindi, che il televoto è pilotato ed è già tutto deciso?

Il polverone si è sollevato nel giro di poche ore, ma la spiegazione è arrivata poco dopo ad alcune testate online e proprio dal proprietario del brand dell'abito da sposa che Samira Lui indossa nella story: la ragazza ha solo fatto da testimonial, non sarà presente nè alla fiera nè alla sfilata.

Tutto chiarito quindi? In linea teorica sì, ma occorrerà a questo punto attendere qualche giorno per capire se accadrà qualcosa all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il dato di fatto è che se la concorrente dovesse essere eliminata "in tempo utile" qualche sospetto sarebbe inevitabile.