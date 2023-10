Grande Fratello 19 ottobre, nominati e chi è stato eliminato. Le lacrime di Giuseppe Garibaldi

Tanto tuonò che piovve. La puntata di giovedì 19 ottobre ha visto un'eliminazione eccellente e delle nomination solo in parte prevedibili. Di certo una reazione all'eliminazione non ha avuto nulla di prevedibile. La puntata di lunedì 16 ottobre aveva visto in nomination Rosy Chin, Grecia Colmenares, Valentina Modini e Samira Lui. Quattro donne, che era avvenuto anche nel precedente televoto, per cercare di riequilibrare la composizione del cast all'interno della Casa.

A sorpresa ad essere eliminata è Samira Lui, la quale probabilmente ha pagato in parte le discussioni con Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, in parte il fatto di non essere stata un personaggio particolarmente protagonista nel corso del reality show e in parte forse anche le polemiche delle ultime ore prima della puntata in merito ad una sua presunta prevista ospitata a una fiera per sposi a Napoli.

Inaspettata la reazione di Giuseppe Garibaldi alla sua uscita: il ragazzo è scoppiato in lacrime e non voleva separarsi da Samira Lui. Anche gli altri inquilini hanno reagito male all’eliminazione della ragazza. Peccato che l’avessero nominata proprio gli inquilini mandandola quindi al televoto.

Si è poi passati alle nomination, questa volta senza obblighi. I preferiti della Casa, quindi immuni, sono Paolo Masella, Ciro Petrone, Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. Cesara Buonamici ha conferito l'immunità a Giuseppe Garibaldi e ad Angelica Baraldi.

I nominati di questa puntata sono Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi.