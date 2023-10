Pagelle Grande Fratello: Giselda vera giocatrice, il padre di Heidi il fantasma dietro la serata

Le pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 19 ottobre vedono protagonisti, finalmente, anche personaggi come Giselda Torresan e Alex Schwazer. Il padre di Heidi Baci è il fantasma della puntata.

Alfonso Signorini: voto Inzigheta. Stuzzica quando non ce n’è bisogno - come nel caso di Massimiliano Varrese sull’affaire Heidi - e poi però non calca la mano quando dovrebbe. Si capisce palesemente che alcuni temi non gli interessano. Alfo dai, lunedì eri andato così bene. Rimandato.

La reazione di Valentina Modini al ritiro di Heidi: voto Vedova. Accoglie la notizia come un lutto, ecco anche meno. Capisco che all’interno del Grande Fratello sia tutto amplificato e bla bla bla, ma tutta sta tragedia anche basta.

Il teatrino in cui tutti parlano della scena fra Heidi e il padre della scorsa puntata in assenza di Heidi e del padre: voto Ma che davero? Cioè seriamente è stato fatto un processo in diretta a un’intera famiglia senza che nessuno potesse portare le ragioni di quella famiglia? Ragioni che in ogni caso vanno ascoltate. E che non sono state neanche prese in considerazione.

Massimiliano Varrese: voto Romeo. Heidi non è più nel reality show, ma lui continua a fingersi innamorato. “Il sentimento c’è ed è forte”. Ma per chi? Per una che non ti voleva, ma è stata indirizzata verso di te da autori, conduttore, padre, figlio e spirito santo? Ma basta.

Giselda Santa Nostra: voto Aaaah come gioca Giselda. Lei è la vera stratega di questa edizione. Altro che Beatrice Luzzi. Giselda finge in continuazione, recita, sta in un angolo e colpisce quando meno ce lo si aspetta. Arriverà in finale perché è la vera giocatrice di questo Grande Fratello.

Beatrice Luzzi: voto Ha ragione Giselda. Fa la vittima da un mese e mezzo nonostante nessuno la tratti male. Un po’ è strategia e fa gioco, un po’ però è veramente scalpellinamento di scatoline. Mamma che noia.

Alex Schwazer: voto Guarda il lampo che laggiù accarezza il cielo blu. Ha un sussulto nel finale di puntata, quando si infervora e dà della falsa a Beatrice Luzzi. "Hai iniziato una storia per poi finirla dieci giorni dopo, lo hai fatto solo per creare dinamiche". Ma va? Benvenuto nella Casa, Alex. Poi vaneggia affermando che Beatrice è incoerente perché avrebbe detto di trovare affascinante lui e deraglia. Ma l'intenzione c'è. Dai che ce la fai.

Mirko Brunetti: voto Falò di confronto. Siamo al meta-reality: lui va in un reality show per parlare di quello che è successo mentre era in un altro reality show. Che al mercato mio padre comprò.