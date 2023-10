Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si lasciano. Cosa succede adesso nel reality?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono in crisi. La seconda pseudo storia d'amore - la prima in ordine di nascita, va detto - del Grande Fratello sta naufragando. E così il reality show di Canale 5 si trova nel giro di pochi giorni sprovvisti di quelle poche situazioni rilevanti che si erano faticosamente create nel primo mese di messa in onda.

La decisione di ritirarsi dal reality show messa in pratica da Heidi Baci dopo la sfuriata del padre Genti durante l'ultima puntata del Grande Fratello ha di fatto posto fine alla relazione sentimentale, mai neppure sbocciata peraltro, fra la ragazza e l'attore Massimiliano Varrese. Portando con sè lo strascico di psicodramma dello stesso Varrese, poi consolato da alcuni coinquilini.

La seconda "coppia" deflagrata dopo ben tre settimane di pseudo storia è quella costituita da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il loro avvicinamento era arrivato, in tempi decisamente sospetti, pochi giorni dopo l'appello del conduttore Alfonso Signorini agli inquilini della Casa di "dare una mano a costruire le dinamiche". Una storia fatta non certo di passione, ma solo di qualche frase a mezza bocca e prove da buona attrice di Beatrice Luzzi. Dal canto suo, Giuseppe Garibaldi non ha fatto altro che seguire l'onda. Fino all'inevitabile chiusura imposta da Beatrice Luzzi.

"Eravate in 10 a parlare di me, tanto per cambiare. Mi sono ritrovata io a parlare con le tue amiche e a giustificare le cose che dicono loro di me e noi, sono stufa - ha spiegato l'attrice a Garibaldi -. Non mi parlare più di Angelica, è veramente la peggio. Divento il capro espiatorio della noia delle loro vite e anche oggi tu sei stato un passo indietro. Sono stata lì a difenderti e a difendermi. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di essere come non sei o di non darci in pasto".

"Non mi fido e non perché sei in malafede, ma perché è troppo difficile. Non sono una qualunque. È l'ultima volta che lo permetto. Hai raccontato la nostra intimità. Non vedevano l'ora di rovinarci e ci sei cascato con tutte le scarpe. Sapevano tutto. Oggettivamente comincio a pensare che bisognerebbe fare un passo indietro. L'unica mia remora è che non voglio darla vinta a queste belve" ha sottolineato l'attrice.

Al di là dell'aspetto umano, la crisi fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi apre un problema all'interno del Grande Fratello. Un problema di dinamiche. Venute a mancare quelle, ormai trite ma che comunque facevano discutere, fra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, quelle dell'unica coppia rimasta avrebbero comunque potuto alimentare un reality show sempre più stanco. Adesso si rischia di tornare, dopo i dovuti blocchi di programma dedicati a questo tema, a una noia che può paralizzare ulteriormente gli ascolti del programma. Occorrerà inventarsi qualcosa.