L’Isola dei Famosi è troppo “affollata”: puntata registrata e chiusura anticipata del televoto

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024, quella in onda giovedì 11 aprile, il televoto non sarà chiuso in diretta. E già questo rende l'edizione di quest'anno molto particolare. A renderla però unica è la decisione di registrare una puntata del serale cancellando il daytime. La puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 11 aprile non sarà in diretta. Verrà registrata durante il pomeriggio.

Il televoto, conseguentemente a questa decisione, sarà chiuso alle 15. Sarà possibile, quindi, scegliere chi salvare fra Artur Dainese, Luce Caponegro, Samuel Peron e Joe Bastianich solo fino a prima della messa in onda. Attenzione a un dettaglio: solo due naufraghi saranno salvati, probabilmente gli altri due saranno

Perché scegliere di registrare il programma? Paura di qualche spinoso incidente in diretta? No, la motivazione è ben più pratica e concreta: l'isola è già occupata. Il giovedì sera, infatti, ad usufruire della Palapa e delle altre location "istituzionali" del surviving show è 'Supervivientes', ovvero la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Che, peraltro, va in onda sui canali Mediaset spagnoli.

Insomma, tutta una questione di famiglia. Ecco quindi la necessità di "non litigare" - anche perché è ormai tradizione che Isola dei Famosi e Supervivientes vadano in onda in contemporanea almeno per parte della stagione - e di cedere il passo a chi è arrivato per primo. Quindi l'edizione spagnola.

La puntata di lunedì 15 aprile, invece, sarà in onda in diretta e così anche il televoto verrà chiuso dalla conduttrice Vladimir Luxuria durante la puntata serale.