Grande Fratello, Stefania Orlando nuova concorrente: quando entra

Stefania Orlando torna al Grande Fratello. E non come ospite come ha fatto Dayane Mello, senza peraltro riuscire a risollevare gli ascolti nemmeno di un quarto di punto percentuale. Stefania Orlando torna in qualità di concorrente. Lei che era stata una delle grandi protagoniste di un’edizione a suo modo memorabile dell’allora Gf Vip 2020. Un’edizione nella quale la showgirl e conduttrice è stata fra le protagoniste principali.

Secondo Davide Maggio, l’ingresso della showgirl nella nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avverrà lunedì 16 dicembre.

Dopo l’ingresso horribilis di Maria Monsè e la figlia Perla Maria – e di altri tre nip, fra cui Bernardo Cherubini fratello di Jovanotti -, ecco un nuovo volto noto. L’obiettivo è chiaro: cercare di risollevare un dato degli ascolti che in questa stagione televisiva ha toccato anche picchi parecchio bassi.

La formula sarà vincente? Spoiler: no. Se il pubblico ha amato un personaggio – e nel caso di Maria Monsè e della figlia nemmeno quello – in un determinato contesto, non è detto che il miracolo si possa ripetere. Anche perché ad essere amato nel caso specifico era il contesto che si era venuto a creare e non il singolo personaggio. Questa “operazione riciclo” non fa altro che prendere ancora una volta in giro il pubblico. Che, si badi bene e si tenga sempre a mente, non è stupido. Anzi.