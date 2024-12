Chi è Lulù Selassiè, la sedicente principessa a processo per stalking contro Bortuzzo

È di nuovo sotto i riflettori Lulù Selassiè, ma questa volta non c’entra il mondo patinato della tv o dei social: la 26enne influencer è accusata di stalking. Mentre nelle aule giudiziarie è iniziato il processo per atti persecutori contro l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo - campione di nuoto paralimpico che aveva conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip - nel mondo dei social in tanti si chiedono chi sia l’affascinante principessa di origini africane.

Nuotatore di talento, nel 2019 Bortuzzo è rimasto vittima di una sparatoria che gli ha leso il midollo e paralizzato le gambe, stravolgendo la sua carriera di sportivo.

Lucrezia ‘Lulù’ Hailé Selassié sostiene di essere la discendente di un’antica dinastia etiope - gli Hailé Selassié, appunto - e per questo di essere insignita del titolo di principessa. In realtà, sulle sue origini regali ci sono molti dubbi e polemiche: qualcuno ha persino insinuato che il padre non sia veramente il figlio dell'ultimo imperatore dell’Etiopia, ma soltanto il giardiniere di famiglia. Accuse che la famiglia di Lulù ha prontamente rispedito al mittente.

Lulù è nata a Roma il 9 giugno 1998, dove ha trascorso l’infanzia con la sua famiglia. La sua famiglia vissuto a lungo tra Roma e Londra. È molto legata ai genitori e ai suoi fratelli - le sorelle Jessica e Clarissa e il fratello Christian - e nel carnet delle amicizie famose compare anche il produttore televisivo Tommaso Zorzi. Su Instagram ci sono foto di loro due insieme da piccoli.

Attualmente vive nella Capitale, dove si è laureata alla John Cabot University, un'università privata statunitense con sede a Trastevere. La sua è stata una vita agiata, ma dal passato difficile.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Lulù ha raccontato di avere subito un ricatto da parte di un ragazzo quando aveva 15 anni. Sui dettagli della vicenda è mistero - la sedicente principessa non ha mai rivelato i particolari del ricatto, se di natura sessuale o altro - e poco si sa anche sul suo passato sentimentale.

Nell’ambiente circolano voci che abbia avuto una relazione con il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda: è stato membro del collettivo Dark Polo Gang fino al 2021, anno in cui ha iniziato la propria carriera solista.

Dopo la storia col rapper, Lulù si è innamorata di Manuel Bortuzzo, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel settembre 2021, Lulù ha partecipato al reality insieme alla sorella Clarissa, con la quale ha avuto diversi battibecchi.

Una storia iniziata tra alti e bassi quella con il nuotatore, Manuel non sembrava così convinto di quella relazione. All’inizio lui sembrava indifferente al fascino della bella (finta) principessa, per poi cedere alle avances in intimità. E alla fine la storia è sbocciata. Poi Bortuzzo ha dovuto abbandonare la casa per motivi di salute.

La principessa influencer non ha mai accettato la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. E da lì sarebbero iniziati gli atteggiamenti persecutori nei confronti del suo ex. La procura le ha imposto il divieto di avvicinamento a Bortuzzo, costrengendola ad indossare il braccialetto elettronico per le accuse di atti persecutori.

Rimandata a giudizio dopo le indagini preliminari, Lulù ha deciso di ammettere la sua ossessività nei confronti del campione e ha scelto il rito abbreviato (con sconto di pena). Le accuse nei suoi confronti sono aggravate dalla relazione affettiva e dalle condizioni fisiche di Bortuzzo.