Stalking: al via il processo contro Lulù Selassiè a Roma

Oggi, 3 dicembre 2024, ha avuto inizio il processo per stalking che vede coinvolta Lucrezia Hailé Selassiè, nota al grande pubblico come Lulù Selassiè, sedicente principessa etiope e ex concorrente di reality show. L'accusa è stata formulata nei confronti della giovane per aver stalkerizzato Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico, che ha denunciato comportamenti persecutori da parte della Selassiè.

Il caso ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, data la notorietà dei due protagonisti. Bortuzzo, che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua determinazione e il suo talento sportivo, ha raccontato di aver subito una serie di molestie da parte della Selassiè, che avrebbero compromesso la sua serenità personale e professionale. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la loro partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, durante il quale la coppia avrebbe avuto una breve relazione.

Durante la prima udienza, il legale di Bortuzzo ha presentato prove documentali e testimonianze che descrivono un comportamento inquietante da parte della Selassiè. Secondo quanto riportato, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP avrebbe inviato messaggi incessanti e si sarebbe presentata in luoghi frequentati dal nuotatore, creando un clima di ansia e paura.

Lucrezia Hailé Selassiè, dal canto suo, ha negato le accuse, sostenendo di non avere mai avuto intenzioni malevole nei confronti di Bortuzzo. La giovane ha dichiarato che le sue azioni erano motivate da un interesse sincero e che non avrebbe mai voluto far del male al campione.

Il processo si svolge presso il Tribunale di Roma e si prevede che duri diverse settimane. Gli avvocati delle parti coinvolte presenteranno le loro argomentazioni e porteranno in aula testimoni per chiarire la dinamica dei fatti. La questione dello stalking è particolarmente delicata in Italia, dove negli ultimi anni si è cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo a questo fenomeno, spesso sottovalutato.

Il caso ha già suscitato un ampio dibattito sui social media, con i fan dei due protagonisti che si schierano da entrambe le parti. Mentre alcuni difendono Bortuzzo e chiedono giustizia per le sue denunce, altri sostengono la Selassiè, ritenendo che possa trattarsi di un malinteso.

Questo processo non solo mette in luce le problematiche legate allo stalking, ma solleva anche interrogativi sul confine tra vita privata e pubblica per le celebrità. Con l'attenzione mediatica rivolta a questo caso, sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e quali saranno le conseguenze per entrambi i protagonisti coinvolti.