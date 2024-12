Grande Fratello: i nominati, il segreto tarocco di Lorenzo e le scenate

Un preferito, polemiche, nuovi nominati e il segreto di Lorenzo Spolverato: sono questi i temi che hanno caratterizzato la puntata di lunedì 2 dicembre del Grande Fratello.

La puntata ha preso il via con il triangolo più finto della storia: Helena Prestes che rivela di essere innamorata di Lorenzo Spolverato, il quale sta a sua volta con Shaila Gatta. Helena Prestes ha scritto una lettera a Lorenzo e questo è il grande, enorme, incommensurabile, mistero di questa edizione del Grande Fratello. Che pochezza di contenuti. Pochezza che si ripete quando Alfonso Signorini, dopo aver lasciato pascolare per giorni tutti i concorrenti nel prato dei commenti ignoranti, decide di impugnare il righello e mettere ordine in classe. Chiude tutto a buoi scappati. Come al solito. Helena Prestes, quindi, contro tutti nella prima ora di programma.

Lunedì 9 novembre ci sarà un’eliminazione: i nominati di questa sera sono Stefano Tediosi, Federica Petagna, Amanda Lecciso e Luca Calvani.

Capitolo: il segreto di Lorenzo Spolverato. Quale è il suo segreto? "Helena mi ha detto che lei e Lorenzo già si conoscevano prima del Grande Fratello e si erano sentiti per promettersi di proteggersi a vicenda qui dentro” ha spiegato Javier Martinez. A confermarlo è anche Yulia Naomi Bruschi: “Si sono cercati fuori da qui per fare amicizia”. Lo confermano anche Helena e lo stesso Lorenzo: “Ci siamo scritti su Instagram prima di entrare al Grande Fratello, non potevamo farlo”. Ma la vera domanda è: che razza di segreto sarebbe?

Nuovo focus sul triangolo fatto di nebbia, ovvero quello fra Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Nuova noia, solita fuffa. “Io sono innamorato del ricordo di Federica, quella che vedo oggi è un’altra persona” afferma Alfonso. Che disagio.

Ecco poi i nuovi ingressi: l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, che ha avuto una storia con Alfonso D’Apice dopo l’uscita di lui da Temptation Island. Poi ecco il trash del trash: Maria Monsè con la figlia, diciottenne, Perla Maria. Il disagio al quadrato. Perla Maria esordisce con degli strafalcioni che denotano una scarsa conoscenza della lingua italiana. Tutta la mamma, insomma. Ben oltre la mezzanotte ecco gli altri tre: Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, Emanuele Fiori e Chiara Cainelli.

Il preferito dal pubblico per il televoto fra i nominati è Javier Martinez.

Si segnala la gelosia morbosa di Shaila Gatta: “Voglio capire l’amicizia fra Lorenzo ed Helena, io sono esausta. Mollo tutto. Mollo lui”.