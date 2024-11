Grande Fratello, Maria Monsè e la figlia Perla nuove concorrenti: perché la chiusura anticipata è vicina

Maria Monsè e la figlia Perla, ormai diciottenne, diventano nuove concorrenti del Grande Fratello. Anzi diventano un’unica concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Che a questo punto - tesi corroborata anche dai deludenti dati Auditel degli ascolti tv - si avvicina a grandi passi alla chiusura anticipata.

Proprio questo ingresso, infatti, rappresenta il canto del cigno. Anzi, peggio: l’ultimo tentativo da parte di una balena spiaggiata di tornare in mare per poter respirare. Spoiler: non ce la farà. Perché non si può pensare che l’ingresso del monumento al trash e alla televisione di scarsa qualità - i personaggi che Maria Monsè e la figlia Perla portano in tv rappresentano il vuoto cosmico – possa risollevare le sorti di un programma che è stato nel corso delle ultime edizioni smembrato e portato al tracollo da una gestione miope e da una conduzione senza alcuno stile. Se non quello della tv spazzatura.

La showgirl – il cui personaggio non ha mai portato alcun valore aggiunto, se non polemiche sul cattivo gusto, in nessuno dei programmi ai quali ha partecipato – e la figlia, che sin da bambina ha sempre dichiarato di voler entrare nel mondo della tv come la madre, non hanno mai dimostrato alcuno spessore artistico in tv. E quindi risultano concorrenti perfette per un programma senza alcuna arte come si sta dimostrando l’attuale edizione del Grande Fratello.

E quindi che senso ha l’ingresso di Maria Monsè e della figlia Perla al Grande Fratello? Quello, senza dubbio, di sparare tutte le cartucce per cercare di rianimare gli ascolti. Peccato che questi due non siano personaggi. Come si può pensare che due concorrenti attese da nessuno e che ormai in pochi conoscono possano ridare vigore a una trasmissione destinata alla chiusura?

Forse dopo questa edizione del programma potrebbe arrivare la tanto attesa svolta: un’edizione che finalmente torni a raccontare storie, a cavalcare anche polemiche ma con un certo stile e non soltanto in maniera sguaiata e senza alcun tipo di contenuto. Perché è oggettivo che nelle ultime edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini a mancare sono stati e sono ancora oggi soprattutto i contenuti.

Sarebbe opportuno chiedersi quali valori potrebbe comunicare questo ingresso al pubblico, ma è da troppo tempo che Mediaset e la produzione del Grande Fratello non pongono l’attenzione sul pubblico.