Grande Fratello, i nominati e lo psicodramma Non è la Rai. Shaila: “Sto sotto un treno”

Discussioni, molte, emozioni, poche, polemiche, sempre troppe, due sorprese e nuove nomination hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre. L’unica di questa settimana, visto che a causa degli ascolti disastrosi racimolati la scorsa settimana non ci sarà la puntata di sabato.

Durante la puntata di martedì 26 novembre il pubblico e gli inquilini della Casa hanno assistito alla spaccatura fra le Non è la Rai: Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo hanno discusso, con tanto di pianto (con pochissime lacrime) della seconda a causa delle confessioni della prima a Luca Calvani. “Ho il dubbio che Pamela non sia leale con me, non mi fido” ha affermato Ilaria Galassi parlando col conduttore e attore. “Che colpa mi devo prendere io se tu sei sempre in giardino a fumare” ribatte Pamela Petrarolo. Una bella amicizia, direi. Le due continuano a giocare come unica concorrente del Grande Fratello.

Fra i sei inquilini che erano finiti al televoto – Amanda Lecciso, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefano Tediosi – i due preferiti, e quindi immuni alle nomination di questa serata, sono stati Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. I nominati della puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre sono Stefano Tediosi, Federica Petagna, Giglio e Javier Martinez. Il televoto è di nuovo per l’immunità e non per l’eliminazione.

Ad essere protagoniste della prima parte della puntata sono state invece le coppie formate da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta da un lato e Yulia Naomi Bruschi e Giglio dall’altra. Coppie che sono state separate per, udite udite, ben un paio di giorni.

“Mi sono innamorata di te, ci sono cascata in pieno. Sto sotto un treno”. Ma Lorenzo, l’innamoratissimo e presissimo Lorenzo Spolverato, neanche si degna di rispondere. Bene, ma non benissimo.

La Casa si spacca, e non solo lei, sulla scelta di far ricongiungere Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato oppure Yulia Naomi Bruschi e Giglio. La votazione finisce pari e quindi il Grande Fratello decide di non far incontrare di nuovo nessuna delle coppie. Le reazioni: Lorenzo piange come un vitello costringendo una Yulia che prima di far scendere le lacrime controlla le telecamere a un abbraccio forzatissimo e rigido, Shaila si rifà il trucco e Giglio tira fuori una grinta mai vista da inizio edizione e litiga con Helena.

A proposito di Helena Prestes, la modella brasiliana ha ricevuto la visita a sorpresa dell’amica, e volto già noto del Grande Fratello italiano, Dayane Mello. La quale ha infilato una serie di “Ti ricordi” degni di una ricostruzione di Maria De Filippi a ‘C’è posta per te’.

Poi spazio al sondaggione: “Volete che Federica Petagna resti da sola in casa senza Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi?”. E poi ha preso il via una bel momento di confronto fra i due ragazzi. Molto educativo, utile, interessante. Quasi come un quarto d’ora di schermo nero e muto in tv. Surreale la difesa di Alfonso Signorini: “Alfonso D’Apice non è morboso, la sua gelosia è giusta: vuole solo avere al suo fianco la sua donna”. Bentornati nel Medioevo. Il più brutto, peraltro.

"Sono arrivata a una conclusione – ha poi spiegato Federica -: devo capire bene quello che provo, ad oggi io scelgo di stare con me stessa”.