Pagelle Grande Fratello: Lorenzo e Shaila fintissimi, Signorini e Luzzi da Medioevo

Alfonso Signorini show da shock nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello. Insieme a lui una Beatrice Luzzi che non fa per nulla ridere. Anzi. Battute infelici a raffica da parte del conduttore e dell'opinionista del reality show di Canale 5. "Federica Petagna ha deciso di stare da sola, ma se il pubblico decide che lei deve stare con Stefano o Alfonso cosa fa? Andrà con qualcuno. Con Luca Calvani o con Javier" afferma Alfonso Signorini. "O con il cugino di qualcuno, il fratello di qualcun altro" prosegue Beatrice Luzzi. Che totale imbarazzo.

Nel frattempo nessuno si è reso conto della completa assenza di contenuti all'interno della coppia Alfonso D'Apice-Federica Petagna. Non parliamo di Stefano Tediosi, perché di fatto il suo personaggio è evanescente.

Le polemiche non sono mancate, le dinamiche però scarseggiano. Così come - e ormai questo è chiaro ed evidente - i veri personaggi. Che in questa edizione del Grande Fratello sono del tutto assenti.