Chi è Zeudi Di Palma: l’ex Miss Italia pronta a conquistare il Grande Fratello

Zeudi Di Palma bussa alla porta della casa del Grande Fratello. La napoletana classe 2001 sembra destinata a debuttare nel reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia, ancora non ufficialmente confermata, ha già acceso il dibattito tra i fan del programma, curiosi di scoprire come la giovane modella e studentessa potrebbe inserirsi nelle dinamiche della casa.

Chi è Zeudi Di Palma:

Dopo la sua incoronazione come Miss Italia nel 2021, la ragazza di Scampia ha dimostrato di essere molto più di una semplice reginetta di bellezza. In primis con il percorso accademico: prima il diploma al liceo scientifico, poi la laurea in sociologia presso l’Università Federico II di Napoli. Chiamata così in omaggio all’attrice Zeudi Araya, di cui il padre era grande ammiratore, la Di Palma ha saputo distinguersi anche per la sua capacità di rappresentare un modello positivo per il suo quartiere, Scampia, spesso legato a stereotipi negativi. Lei stessa ha sottolineato l’importanza di raccontare storie di riscatto ed emancipazione sociale, mostrando al pubblico italiano una realtà diversa da quella ritratta dai media​.

La carriera televisiva

La sua ascesa verso la popolarità inizia con il titolo di Miss Napoli nel 2021, che le apre le porte per la vittoria a Miss Italia nello stesso anno. Dopo il titolo di Miss, Zeudi debutta in televisione come co-conduttrice di Big Show su Canale 5, dimostrando di essere portata anche per il piccolo schermo. Ora, il suo ingresso al Grande Fratello potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, mettendola sotto i riflettori di un pubblico ancora più vasto.