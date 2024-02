Grande Fratello 26 febbraio: i nominati e chi è il primo finalista

Il primo finalista, una sorpresa e nuovi nominati hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di lunedì 26 febbraio.

I quattro veterani, scelti dagli altri inquilini della casa durante la puntata di mercoledì scorso, in corsa per l'ingresso alla finale del Grande Fratello 2023 - che di fatto si sta sviluppando più nel 2024 che nel 2023, visto che la finale dovrebbe svolgersi a ridosso della metà del mese di aprile - erano Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. I concorrenti, tuttavia, hanno fatto le nomination non sapendo di essere chiamati a scegliere il nome del primo finalista. Anzi, tutti hanno pensato di dover nominare qualcuno da far uscire dalla casa. Il pubblico ha poi scelto: la prima finalista del Grande Fratello 2023 è Beatrice Luzzi.

C'è stato anche tempo, in questa puntata lunga e anche piena di momenti non particolarmente interessanti, per una sorpresa: Simona Tagli ha incontrato la figlia Giorgia.

Dopo un blocco di programma nel quale a tenere banco è stato il rapporto fra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si è passati alle nuove nomination. Questa volta non ci sono significati nascosti o sorprese particolari: i nominati di questa sera andranno al televoto per l’eliminazione. Ad essere nominabili sono stati tutti i concorrenti tranne la finalista Beatrice Luzzi.

E ad aver fatto il pieno di nomination in questo turno è stata Simona Tagli: è lei ad aver preso il posto di regina delle nominate che sino ad oggi era stato di Beatrice Luzzi all’interno di questa edizione.

I nominati della puntata del Grande Fratello di lunedì 26 febbraio sono stati Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Marco Maddaloni e Paolo Masella.

L’inquilino meno votato dal pubblico sarà il primo candidato all’eliminazione nella puntata di lunedì 4 marzo insieme ai concorrenti che saranno nominati nella serata di mercoledì 28 febbraio.