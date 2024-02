Quando finisce il Grande Fratello: la data della finale

Quando finisce il Grande Fratello? Questa edizione del reality sembra infinita. Tanto che si chiamerebbe Grande Fratello 2023, ma in realtà si sta estendendo per il maggior numero di mesi nel 2024. Il dato di fatto è che questa sarà probabilmente l'edizione più lunga nella storia del programma?

In mezzo a numerose modifiche nel palinsesto di Canale 5, a variazioni di messa in onda così frequenti da riuscire a disorientare persino Rapunzel e a oggettivi "buchi di sceneggiatura" nelle dinamiche create all'interno della casa, il Grande Fratello conviene e pure parecchio a Mediaset. Tanto che i vertici aziendali hanno scelto di far proseguire il reality show condotto da Alfonso Signorini anche ben oltre il limite temporale previsto.

Quando finisce il Grande Fratello? A inizio stagione l'ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda a dicembre, poi si è passati a febbraio, successivamente la conclusione è slittata a marzo e ora ecco l'ufficialità: l'ultima puntata andrà in onda in aprile.

La finale del Grande Fratello andrà in onda di giovedì sera e due sono le date per ora in ballottaggio: il 4 e l'11 aprile. Probabile che, visti i risultati non particolarmente brillanti di questa edizione e vista ormai anche una certa stanchezza manifestata da parte del pubblico, il reality show possa osservare almeno una stagione di stop. A settembre, infatti, il Grande Fratello potrebbe non tornare.