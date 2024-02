Grande Fratello 21 febbraio: nominati, eliminato e quando va in onda settimana prossima

Nella puntata di mercoledì 21 febbraio del Grande Fratello si è visto di tutto: discussioni, sorprese, un’eliminazione e nuove nomination. Ma soprattutto il pubblico è stato chiamato a scegliere il primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ad essere finiti al televoto per l'eliminazione erano stati Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele e Federico Massaro. Praticamente tutti nominati di lungo corso tranne Marco Maddaloni, che ha affrontato fin qui poche volte il giudizio del pubblico. Ad essere eliminato è stato Stefano Miele.

Continua il dibattito sul possibile nuovo cambio di programmazione del Grande Fratello. Cosa succederà da settimana prossima? Le probabilità che cambi ancora uno dei due appuntamenti settimanali del reality show è concreta. Il cambio però non avverrà la prossima settimana. Il Grande Fratello sarà in onda lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio. La finale del reality show condotto da Alfonso Signorini è prevista per un giovedì sera: quello del 4 o dell’11 aprile.

Durante la serata ad aver ricevuto una sorpresa è stata Greta Rossetti, che ha vissuto un momento emozionante con il nonno Giovanni e la nonna Ria. A proposito di sorprese, non è mancato l’ennesimo confronto fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Le nomination di questa sera hanno una particolarità: i protagonisti sono soltanto i concorrenti veterani, ne sono esclusi i nuovi entrati. Il motivo? Le nomination di questa sera servono per decretare il primo concorrente finalista di questa edizione del Grande Fratello. Il più votato da qui alla puntata di lunedì 26 febbraio sarà il primo finalista del reality show. Le prime due nominate e quindi candidate alla finale sono Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. A loro due si sono poi aggiunti Rosy Chin e Massimiliano Varrese. A sfidarsi per il posto di primo finalista del Grande Fratello 2023 sono quindi Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese.