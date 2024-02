Grande Fratello, i nominati, il rientro e il confronto: Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano davvero insieme?

Polemiche, discussioni, nuove nomination, un rientro e un confronto, l’ennesimo peraltro: questi sono stati i tratti dominanti della puntata del Grande Fratello di lunedì 19 febbraio.

I nominati dalla precedente puntata erano Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares. Il meno votato dal pubblico si unisce a Stefano Miele e a rischiare l’eliminazione è Sergio D’Ottavi. Eliminazione che dovrebbe avvenire nella puntata di mercoledì 21 febbraio.

La puntata si è aperta con il confronto fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Confronto così surreale che ha visto persino il povero Brunetti protagonista di un tentativo, mal riuscito, di commozione giusto per suscitare qualche applauso. Da questo confronto è stata una altrettanto mal riuscita dichiarazione dello stesso ragazzo nei confronti di Perla Vatiero. I due ci riproveranno davvero? La loro storia è chiaramente un business a favor di telecamera.

La puntata di lunedì 19 febbraio del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata anche dal rientro in casa di Giuseppe Garibaldi, che aveva trascorso gli ultimi giorni fuori dal gioco a causa di alcuni accertamenti sanitari dopo essersi sentito male per la seconda volta nel giro di una decina di giorni. Purtroppo il suo rientro è stato ridicolizzato da un video realizzato con l’intelligenza artificiale e che ha fatto ridere solo lo stesso Giuseppe Garibaldi e il conduttore Alfonso Signorini.

Durante la serata c’è stato anche il momento polemica: questa volta al centro delle discussioni fra inquilini è stata Simona Tagli. Che ha, perlomeno momentaneamente, preso il posto di Beatrice Luzzi come protagonista del dibattito. A differenza dell’attrice, però, la ex showgirl viene soprattutto presa in giro dagli altri concorrenti.

A fine serata si è quindi passati alle tanto attese nomination. I tre concorrenti più votati si aggiungono a Sergio D’Ottavi e Stefano Miele al televoto.