Grande Fratello, Anita Olivieri contro Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi

Aria di nuova bufera al Grande Fratello. Dopo che Beatrice Luzzi è stata proclamata prima finalista di questa edizione, sono iniziati gli screzi fra gli altri inquilini della casa. D'altro canto, l'attrice non può essere nominata sino alla finale - che si svolgerà a metà aprile - e quindi varrebbe poco la pena coinvolgerla in dinamiche di vario genere. Anche perché la "promozione" in finale è dipesa dal televoto e quindi è diventato evidente anche ai concorrenti del Grande Fratello che Beatrice Luzzi gode delle simpatie del pubblico. Insomma, in ottica strettamente strategica non vale la pena litigare con lei.

Ecco quindi che si fanno spazio altre dinamiche. Come quella che vede coinvolti Anita Olivieri da una parte e Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi dall'altra. Tutto è cominciato da una conversazione fra Anita e Massimiliano in merito ai sentimenti di Giuseppe Garibaldi nei confronti della stessa Anita. "Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente - ha spiegato Varrese -. Probabilmente ha un sentimento più forte per te. Non si rende conto nemmeno lui di questa profondità dei suoi sentimenti".

Dal canto suo, Anita Olivieri non ha aspettato molto ad andare da Giuseppe Garibaldi raccontando quello che le aveva detto l'attore: "Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi 'secondo me Giuseppe è innamorato di te'. Vai dall'amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. pensaci un po' prima di dire che ha sempre ragione Max. Vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca".

La risposta di Giuseppe Garibaldi non è poi sembrata molto convincente: "Non è vero che difendevo sempre Beatrice. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?".

Nella puntata di questa sera del reality show condotto da Alfonso Signorini probabilmente si parlerà anche di questa discussione.