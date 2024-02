Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi rientra, Mirko Brunetti rimane fuori

Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 19 febbraio, del Grande Fratello? Di fatto tre saranno i momenti principali della serata, il resto come di consueto sarà di raccordo e di contorno verso il momento delle nomination.

Almeno uno dei blocchi sarà dedicato a Simona Tagli e al suo essere "guastatrice". In sostanza, almeno per uno o due blocchi la ormai ex showgirl ruberà la scena a Beatrice Luzzi come figura al centro delle discussioni e delle contestazioni della casa. Chiaramente la regina delle discussioni, dei dibattiti e delle dinamiche rimane Beatrice Luzzi, ma Simona Tagli può essere considerata una degna compagna e di questo l’interesse del pubblico non può che beneficiare.

Due uomini saranno poi al centro dell'attenzione: da un lato Giuseppe Garibaldi, che rientrerà ufficialmente di nuovo nel reality show dopo il malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Smentite, quindi, le voci che volevano un suo abbandono definitivo del reality show di Canale 5. Giuseppe Garibaldi rientrerà nel Grande Fratello dopo essere stato alcuni giorni sotto osservazione medica. Anche perché il malore di questi giorni era arrivato dopo un primo episodio, più acuto, di un paio di settimane fa. I medici hanno dato il benestare ed ecco il motivo del suo ritorno.

Un ritorno che ha fatto discutere, ma che è destinato a rimanere un episodio e a non verificarsi di nuovo, è invece quello di Mirko Brunetti. Il suo ingresso per San Valentino è sembrato a tutti un po' troppo forzato, anche perché con la ex fidanzata Perla Vatiero le cose non sono andate come gli autori e il conduttore Alfonso Signorini avevano immaginato. Non c'è stata, infatti, alcuna reunion della coppia. Nessun ritorno di fiamma, tanto che lo stesso Mirko Brunetti è uscito in anticipo dalla casa lasciando una lettera a Perla Vatiero. Proprio di questa lettera si parlerà nella puntata di questa sera.