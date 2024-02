Pagelle Grande Fratello 14 febbraio: Mirko esce dalla porta e rientra dalla finestra, Beatrice Luzzi accerchiata

Nella puntata di mercoledì 14 febbraio del Grande Fratello non ha trionfato l’amore. Anzi. Le pagelle della puntata di San Valentino del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Mirko Brunetti: voto Photobombing. Uno che riesce da mesi ad essere sempre in tv nonostante di televisivo non sappia fare un tubo e che è sempre nella casa due mesi dopo l'eliminazione non può che essere applaudito. Certo deve ringraziare il vuoto spinto all'interno delle idee di autori, produzione e conduttore, ma questo ormai è risaputo. Quando è nata la tv nessuno avrebbe immaginato di poter assistere a momenti così inutili. Salvateci.

Simona Tagli: voto La tocca piano. Accusa Greta Rossetti di puntare fin troppo sulla propria parte seduttiva e sulle proprie “curve”. E’ entrata giusto per portare un po’ di pace. Proporrei di mandarla a Kiev, magari riesce a far finire la guerra fra Russia e Ucraina.

Beatrice Luzzi: voto Daje de tacco, daje de punta. Da un lato è la più lucida concorrente del Grande Fratello: sa di avere tutte le dinamiche del programma sulle proprie spalle e le conduce alla grande. Dall’altro lato, però, ormai è un refrain che si ripete e si autorigenera. Il suo stile di recitazione nel reality show è monocorde e sta veramente stufando. Cambioooo.

Vittorio Menozzi: voto La costruzione di un amore. Gli autori sono riusciti a creare attorno a lui un personaggio che non esiste: a inizio programma era un comodino, oggi sembra un protagonista di un film hollywoodiano. La sua uscita fa discutere i concorrenti, tutti gli dicono di sentire la sua mancanza. Un vero capolavoro.

L’atmosfera da soap turca: voto Terra amara. Siamo passati dalla sagra della porchetta di qualche tempo fa a una telenovela turca della peggiore risma: mentre prima si discuteva di cibo, pulizia della casa, caffè, letti, adesso si parla di silenzi, confronti, lontananze, riavvicinamenti. Spero che prima o poi arrivi la fase Bollywood, almeno si comincia a ballare.

Grecia Colmenares: voto Ma allora è viva. Ha un sussulto solo quando Alfonso Signorini finge che ad entrare al posto di Mirko Brunetti sia un ex calciatore sudamericano. Allora non è un cartonato.

Perla Vatiero: voto Oscar..tato. Finge così bene di non immaginare che l’ex fidanzato stia rientrando in casa da chiedere al conduttore il motivo per cui lei non venga mai coinvolta nell’accoglienza dei nuovi arrivati. Neanche alla recita di terza media. “Invito a lei” non si può proprio sentire. Datele un libro di grammatica, vi prego.

Marco Maddaloni: voto Massimiliano Varrese. Ha preso il posto del guru Varrese nelle discussioni contro Beatrice Luzzi. Ormai le discussioni sono animate da lui, Perla Vatiero e Beatrice.

Massimilano Varrese: voto Chi l’ha visto? Chiamate Federica Sciarelli, perché non lo si trova più. Ma come? Non era il life coach di tutti noi, il guru de noattri, il maestro di vita di cui tutti dovevamo avere bisogno? Che fine ha fatto? Dategli del magnesio, tiratelo un po’ su.