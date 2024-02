Grande Fratello, paura per Giuseppe Garibaldi: nuovo malore nella casa

Ansia e preoccupazione nella casa del Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi è stato male di nuovo. Solo una decina di giorni fa il concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini era stato colpito da un malore che aveva fatto preoccupare gli altri inquilini, ma anche gli autori e la produzione del programma. Tanto che Giuseppe Garibaldi aveva avuto bisogno di un ricovero in ospedale con tanto di accertamenti e cure del caso.

"Ci prometti che riprendi a mangiare?" avevano chiesto durante la puntata di ieri, lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli proprio a Giuseppe Garibaldi. Il dato di fatto è che il concorrente è apparso dimagrito e non con la stessa vivacità di qualche settimana fa.

Nel pomeriggio di oggi il ragazzo è stato colpito da un altro malore, tanto che i suoi compagni di avventura sono accorsi in bagno dove si stava sentendo male. "Ragazzi, correte: Giuseppe sta vomitando" è stato l'allarme che si è diffuso fra i concorrenti del Grande Fratello.

Sembra che le cause di questo nuovo malore possano essere attribuibili agli integratori che Giuseppe Garibaldi sta assumendo proprio per cercare di superare questo momento difficile. Fortunatamente le sue condizioni sembrano essere migliori rispetto all'ultima volta e quindi il ragazzo non avrebbe necessità di essere ricoverato di nuovo. Sarebbe comunque sotto osservazione medica a Cinecittà.

La situazione è subito stata notata dai telespettatori e nel giro di pochi minuti si sono diffusi messaggi di solidarietà e preoccupazione nei confronti del concorrente del Grande Fratello.