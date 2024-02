Grande Fratello 14 febbraio: nominati e come sta Giuseppe Garibaldi

Polemiche, sorprese, nomination e anche una buona e solita dose di noia hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio.

Ad essere finiti in nomination dalla precedente puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini erano stati Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Il meno votato dal pubblico e quindi primo candidato all’eliminazione è risultato essere Stefano Miele.

La puntata di San Valentino si è aperta con un aggiornamento da parte di Alfonso Signorini in merito alle condizioni di Giuseppe Garibaldi, che nel giro di sole due settimane è stato colpito da due malori.

"Giuseppe sta bene, è sotto osservazione di un team di medici. Non c'è nulla di grave, però è giusto approfittare di giornate fuori dalla casa per fare tutti gli accertamenti che il suo caso richiede" ha spiegato il conduttore Alfonso Signorini.

Due sono stati i rientri all’interno della casa: quello di Vittorio Menozzi, durato giusto il tempo di un confronto con Beatrice Luzzi e uno con Greta Rossetti, e quello di Mirko Brunetti, rientrato per stare qualche giorno con Perla Vatiero nella speranza, degli autori e del conduttore, che la loro coppia possa riunirsi e creare quindi le dinamiche che in questa edizione del programma mancano ormai da tempo.

Incredibilmente Anita Olivieri è stata al centro di una sorpresa da parte del suo fidanzato Edoardo: quindi questo ragazzo esiste davvero.

C’è stato poi spazio, finalmente, per le nomination. Anche in questo caso, il meno votato dal pubblico andrà a far parte del gruppo degli eliminabili. Non si sa però ancora in quale delle prossime puntate del Grande Fratello si verificherà l’eliminazione. Il meno votato dal pubblico fra i nominati di questa sera si aggiungerà a Stefano Miele.

A finire in nomination in questa puntata sono tre concorrenti: Beatrice Luzzi, ormai praticamente sempre fra i nominati, Grecia Colmenares e Sergio D'Ottavi.